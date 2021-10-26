甜蝦剝開驚見詭異藍汁液，讓不少網友嚇歪，但老饕卻喊是極品。（圖／翻攝自爆系知識家）

營養豐富又好吃的蝦子是許多老饕的最愛，近日一名網友大嗑生魚片發現，生的蝦子剝開竟流出詭異藍色汁液，量多到滴到盤子裡面，也讓他忍不住質疑蝦子這樣是正常的嗎？引起網友熱烈討論，不少內行人直呼，這是極品啊！

一名網友日前在臉書社團《爆系知識家》發文表示，沒有烹調過的蝦子剝開長這樣是正常的嗎？從照片可見，一盤生魚片組合中的蝦子剝開後，蝦肉中竟流出大量的藍色汁液，乍看起來相當詭異，也讓人忍不住質疑這樣的蝦子可不可以吃？

詭異的畫面也引發網友熱烈討論，「因為牠知道藍色是妳最愛的顏色」、「冷血動物」、「真有學問的蝦，滿腹墨水」、「牠有去過馬祖玩，吃了藍眼淚」、「吃了感覺會長生不老」、「吃了好像會變身阿凡達」。

貼文也釣出老饕回應說，原PO照片中的應該是牡丹甜蝦，這種蝦子的蝦膏本來就是藍色的，而且牠的蛋也是藍色的，角蝦蝦膏蝦蛋也是藍色的。不少內行人看了直呼，不管是牡丹甜蝦，還是角蝦都價格不斐，但真的超好吃。「角蝦真的不便宜」、「牡丹蝦一公斤大概500元上下、角蝦約1000元，但超甜又好吃」、「這是極品」。

行政院農委會水產試驗所網站資料顯示，蝦頭會流出藍色的膏裝物，主要原因是蝦子的體液滲出，而蝦子的體液又含有血液成分，血液中的血青素（血青蛋白）是一種含金屬的蛋白質，氧化作用會造成血青素顏色的改變，導致藍色液體出現，所以如果蝦子流出的藍色液體主要是血青素造成的，那其實可以安心食用。