基進黨立委陳柏惟23日被罷免後，藍營支持者士氣大振。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，目前韓國瑜、王浩宇、黃捷、陳柏惟4大罷免案，民進黨取得2勝2敗成績，國民黨並沒有值得開心的本錢；民進黨中執會今年6月底通過一項5800萬元的迎戰公投預算，可見民進黨還沒真正出手，在野黨千萬別樂極生悲。

楊植斗25日在臉書發表《罷免陳柏惟，開心一天就好》一文，內文直言，這幾日歷經狂喜與沉澱，大家的心情應該平復不少，他還是得當隻烏鴉，讓在野黨的力量繼續發揮，以免樂極生悲。楊指出，從2020年韓國瑜被罷免以來，民意有如鐘擺般晃動：去年6月6日，韓市長罷免成功，民進黨勝了；今年1月16日，王浩宇罷免成功，民進黨敗了；今年2月6日，黃捷罷免失敗，民進黨勝了；今年10月23日，陳柏惟罷免成功，民進黨敗了。

針對這4大罷免案，楊植斗分析，台灣人民心地善良，用選票教訓完民進黨之後，總會心軟，下次再給民進黨一次機會。即便民進黨執政荒腔走板，仍能有勝有負，這是一個警訊，代表下次投票案，民進黨很可能再次反撲，看到力挺陳柏惟的票仍有7萬3千多票，真的開心不起來。

楊植斗強調，民進黨中執會今年6月底通過一項5800萬元的預算來迎戰公投，國民黨身為第一大在野黨，戰鬥的力量要堅持下去，短暫的勝利後，是公投、補選、罷昶三合一的惡戰；若在野的力量繼續樂觀下去，下一次的投票，民進黨很可能輕騎過關，繼續囂張下去。