國際間常常會相互做比較。一名女網友表示，台灣不論風俗民情、愛國情操等有沒有什麼是可以贏其他國家，疑問一出後，不少人都認為健保、治安、便利性是他國無法超越，更有一名鄉民特地回文分享在美國的生活狀況，稱「台灣商店的密集度及便利性絕對是優勢」。

原PO今（26）日凌晨於PTT八卦板發文指出，不管台灣的國內生產毛額（GDP）、風俗民情、愛國情操等所有的涵蓋範圍都可，「有沒有至少哪一樣是可以贏國際間大國，且無法反駁的？有沒有八卦？」

貼文曝光後，引發鄉民熱烈回應，「良好的治安」、「健保」、「健保、治安，還有生活便利性」、「當然是健保啊」、「健保、水果多樣化、生活便利性」、「方便吧！走沒幾步路就有便利超商，還有無數的ATM」、「半夜到巷口就能吃消夜，還能影印，收件取票」、「便利商店的密度」。

其中一名在美國的網友也回文說，台灣的優勢絕對是「便利性」，家的巷口就有麵店，走幾步路也有便利商店，騎車10分鐘也有大型超市，台灣很常會看到一樓是商家，二樓以上就是住宅，這樣的狀況在美國很少見，沒有車子哪都去不成，離家最近的超商開車至少也要20分鐘，更不用說走路要走到天荒地老，想到開車進城都要先在高速公路上塞到懷疑人生，因此台灣商店的密集度及便利性絕對是他國比不上的。