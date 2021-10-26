工業電腦廠近年紛紛強化軟體布局，盼搶攻軟硬整合的解決方案商機。研華(2395)董事長劉克振以養牛生意譬喻，表示過去是賣牛肉、現在是開始經營牛排館，之間的隔閡挑戰甚鉅，需要透過共創、合作、投資或併購方式突破痛點，搶攻智聯網（AIoT）龐大市場商機。

台灣併購與私募股權協會25日舉辦「2021台灣產業併購與轉型論壇」，其中針對「疫後台灣ICT產業布局戰略」邀請劉克振擔任圓桌論壇與談人，探討國內ICT產業如何透過併購投資加速掌握關鍵技術，建構產業生態圈，強化企業戰略優勢的可能性及挑戰。

劉克振表示，工業電腦產業不大、規模約200億美元，原先美國、日本、歐洲的德國都有幾家，但現在除了台灣「幾乎快沒有了」，原因在於台灣的環境、供應鏈及人才很有效率，非常適合經營此產業，使國外公司難以競爭，在利潤各方面表現不佳。

談及研華歷來的投資併購，劉克振認為，無論是最初的被動式受邀併購、建立企業投資部門主動看案投資併購，還是目前開始與私募基金（PE）或創投（VC）合作，研華最成功的在於併購通路和代理商，為營運之所以有所成長、規模較同業稍大一點的最大關鍵。

劉克振指出，研華在荷蘭、義大利、德國、越南、墨西哥、巴西、韓國等國家地區，目前成立的分公司都是透過併購當地代理商而來。由於公司已經接觸很久，因此併購案幾乎全部成功、沒有失敗案例，是使研華成為國際性品牌的關鍵作為。

劉克振認為，工業電腦產業已達穩定成熟的階段，單單硬體組件的成長率應該不高、約每年10％規模。但產業具備可跨足AIoT平台及解決方案的優勢，這個機會是非常巨大的，包括智慧工廠、智慧城市、智慧醫療等。

劉克振以養牛生意比喻，指出若過去是為了賣牛肉，現在則開始經營牛排館，雖然都跟牛肉有關、但味道並不一樣。此部分由於跨足下游具產業隔閡的軟體領域，對工業電腦廠並不容易、相當具挑戰，需要透過共創、合作、投資或併購方式努力。