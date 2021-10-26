60歲王牌經紀人孫德榮(孫總)當年一手捧紅5566、羅志祥、陳喬恩等藝人，被譽為「偶像教父」，2014年罹患膀胱癌，化療後摘除膀胱，並裝上人工膀胱度日，身體狀況時好時壞，今（26）日深夜他發文透露在三總急診，因為有「腎衰竭的跡象」，醫師不讓他走，只好取消明天所有行程。

孫德榮深夜1點多在臉書發文，附上2張躺在病床上的照片，並透露自己又在三總急診，「發炎指數28，有腎衰竭的跡象」，加上發燒到38.8度，因此醫生不讓他出院，「明天所有的行程取消，對不起蘆竹的鄉親們」，網友見狀也留言替他加油打氣，希望他保重身體，早日康復。

孫德榮當年一手創立喬傑立娛樂，捧紅5566、183club、七朵花等超紅偶像，2014年被診斷出罹患膀胱癌3期，經歷2次大手術、3個月化療，最後仍摘除膀胱，並用50公分的大腸做人工膀胱保命，需要24小時包著尿布。

而他也曾說過家族有59歲魔咒，但去年12月歡度60歲大壽，打破孫家男人活不過59歲魔咒，平時也會拍攝YouTube影片，看起來身體還算硬朗，不過10初他錄節目時，全場都是坐著，他一出場也向大家道歉，原來因為他的左腳異常腫脹，疼痛不已，錄影前一天還去打針，錄影當天醫師要他趕緊來驗血檢查，所以才導致錄影delay。