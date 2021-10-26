鄭員恐遭有心人士順手竊騎，於機車座墊上張貼紙條，提醒車主鑰匙已被帶回警所代保管。（警方提供）

「員警有心、民眾安心！」中市警局第四分局南屯派出所警員鄭依婷，日前擔服勤區查察勤務，巡簽時見路旁停放1部機車鑰匙未拔下，鄭員先於現場守候，遲未見民眾前來取車，擔心若鑰匙留置在車上，恐遭有心人士順手竊騎；遂於機車座墊上張貼紙條，提醒車主鑰匙已被帶回警所代保管。

警方指出，鄭員返所後屢嘗試與車主聯繫，惟手機都轉入語音信箱。大約2小時後，始見1名婦人拿著紙條，神色匆忙地跑進警所，稱要來找機車鑰匙。婦人看到鑰匙原封不動放在值班櫃台，直呼：「好哩家在（台）」！滿懷欣喜一再感激員警的協助。

45歲的曾姓婦人向員警說，她當日上午到南屯市場買完菜後，發現手機故障急忙步行至附近通訊行維修手機，欲騎車返家時，翻遍包包就是尋不著鑰匙，當下急得不得了，直到看到字條上的留言才恍然大悟，原來是自己一時不察未將鑰匙取下。

曾姓婦人對於鄭員主動為民服務，保護民眾財產安全，不斷表達感謝及讚許，慶幸員警有協助保管機車鑰匙，不然愛車若遭有心人士騎走犯案，得不償失。

南屯派所長江松泳強調，民眾貴重物品務必隨身攜帶，離車前除將車輛上鎖外，亦檢視現場有無留置貴重物品，避免成為不肖人士犯案的目標。