衛福部部長陳時中25日表示，我國所採購的高端疫苗確實很有可能會打不完，不過目前高端疫苗正在向友邦巴拉圭申請緊急使用授權（EUA），也有多國向我接洽疫苗捐贈事宜，會盡全力讓高端疫苗被妥善運用不浪費。對此，藥師林士峰反問：「明明2020年投民進黨政黨票的人有481萬人，加上基進側翼44萬人，為何願意施打高端疫苗的人卻連百萬人次都不到呢？」

林士峰25日在臉書發文指出，陳時中坦言高端疫苗打不完後，他（林士峰）聽到有不少民進黨的支持者說：「要不是你們抹黑高端疫苗，怎麼會打不完呢？」林表示，他其實很感概，很多人對自己沒辦法接受的事實，就會抹成「抹黑造謠」，是多麼沒有自信提供自己的論述，讓別人相信你；先貼標籤的論述往往是缺乏自信的原因。

林士峰強調，高端疫苗公司是民營公司，也會對不利他言論的發言者提告，如果大家所言沒有事實根據，再多的錢也賠不起高端疫苗的名譽損失。如果政府介入高端疫苗的程度沒那麼深，國人為何會施去信心呢？不就是無法提出令人信服的保護力數據就核發緊急藥證，才會讓人失去信心。

針對高端疫苗面臨打不完窘境，林士峰反問道：「明明2020年投民進黨政黨票的人有481萬人，加上基進側翼44萬人，為何願意施打高端疫苗的人卻連百萬人次都不到呢？」