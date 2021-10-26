有「台灣第一女優」之稱的AV女星吳夢夢，在SWAG直播平台錄製的A片被外流，憤而對57人提告，其中一名嘉義劉姓男子收到解碼影片後，用手機分享到有397名成員的LINE「跑馬團」群組供欣賞，被嘉義地方法院依違反智慧財產權，判拘役40天，得易科罰金1日折算新台幣1千元。

判決書指出，劉男2019年11、12月透過手機，將吳夢夢的付費影片（SWAG）轉傳到有397人的LINE「跑馬團」群組，被吳夢夢提告坦承有上傳轉影片，但不知道影片有著作權。

法官認為，色情著作也是著作權法第3條第1項之第1款著作，且著作權法第3條第1項第5款前段所稱「重製」，是指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法，直接間接、永久或暫時的重複製作；利用現代通訊科技，以LINE傳送給他人，在他人通訊設備上江存有永久或暫時重複製作的紀錄，認為劉某的行為，已符合重製、公開傳輸他人著作財產權，以及散布猥褻影像之要件。

法官指出，影片均雖設定以男女性交行為作為影片拍攝之主題，並為敘事之主要素材，然於具體進行過程中，就拍攝手法、情節設計，均足以表現作者個性或獨特性而具有最低程度之創意的創作性要件，符合一般視聽著作應具有原創性的要件。

法官表示，劉男的轉傳A片行為同時觸犯多項罪名，依情節較重之擅自以公開傳輸方法侵害他人著作財產權罪處斷，判處拘役40天，可易科罰金。

吳夢夢去年就曾因為拍攝的付費影片，被網友無償分享在LINE群組控告違反《著作權法》，但台北地檢署偵結後，認為該網友並無重製，只是分享連結，予以不起訴處分，這次終於告贏了嘉義劉姓男子，有助日後SWAG的被流傳。