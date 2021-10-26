桃園市新屋區一家超商25日上午10時許，遭持槍歹徒趁保全補鈔時開槍行搶，歹徒先朝保全準備放入ATM的鈔票匣開1槍，搶走裝有51萬8000元現鈔的鈔票匣，這已經是這家超商到二次遭搶，且歹徒選擇偷贓車犯案，做案後放火將車輛燒毀，警方已鎖定1人涉案，不排除早已鎖定保全公司行車路線及到達超商時間在外埋伏，積極追緝中。

這間超商曾在2019年發生整台ATM被竊嫌拖走的離譜案件，當時4名歹徒趁凌晨超商未營業，打破落地窗，以鐵鍊綁住窗旁的提款機拖走，竊走126萬元，作案過程宛如電影情節；如今保全補鈔，又被行搶。

案發的超商位在桃園市新屋區中山東路上，地處偏僻，車流量不多，並非24小時營業。桃園市警局正在超商對面新建楊梅警分局埔頂派出所，目前仍在施工，尚未有員警進駐，可能因此被搶匪鎖定，網友揶揄：「這搶匪算是超前部署。」

楊梅警方昨調閱監視器研判，搶匪早已鎖定運鈔車，開著香檳色自小客車尾隨運鈔車抵達超商外，保全拖著鈔票匣進入超商後，頭戴白色鴨舌帽、戴口罩、身穿黑外套黑褲子的男子立即下車跟進超商。

搶匪對保全提的鈔票匣開1槍示威，恫嚇2名保全員乖乖交錢，當時超商還有店員及3名顧客，被槍聲嚇壞，紛紛蹲下躲避。搶匪搶走鈔票匣隨即駕車逃逸，前後作案只用了40秒，所幸無人受傷，共被搶走51萬8000元，全是千元鈔。

警方隨後在新屋偏僻產業道路查獲作案車輛，但事先遭燒毀，並無被搶的鈔票匣；經查該車已報案失竊，車主人不在國內。警方正擴大調閱監視器，希望盡速逮人破案。