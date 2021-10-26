美國職棒大聯盟即將面臨26年來首次的停工，因為現行的勞資協議將於12月1日到期。根據《美聯社》報導，勞資雙方對於趕在期限之前簽下新協議不抱期望，停工幾乎成為無可避免的結果。雖然那時球季已經結束，但自由球員將不能與球隊簽約（畢竟是在沒有勞資協議的狀態），最糟的結果是影響到明年2月開始的春訓。

「談判自從去年春天就開始了，雙方都不認為對方提出了足以導向共識的條件，來取代這個即將於12月1日午夜結束的5年條款。」

在2016年12月中旬，大聯盟宣布勞資協商成功，達成了連續26年的勞資和平（前一次罷工在1994年，世界大賽被取消）。有趣的是5年前唯一投下反對票的是光芒總管，他認為這個版本的勞資協議對於小市場球隊不公平。沒想到最窮的光芒近年大放異彩，3度打進季後賽，2度搶下美東冠軍，1次打進世界大賽，成為「以小博大」的典範。

至於勞資談判的僵局，球員早就預見了，他們不滿老闆愈來愈摳門、低估球員的身價。隨著馬恰多(Manny Machado)、哈波(Bryce Harper)、卓奧特(Mike Trout)、寇爾(Gerrit Cole)、史崔斯柏格(Stephen Strasburg)的大肥約不斷出爐，證明還是有一些老闆捨得砸大錢，但整體來說大聯盟球員的平均薪資是在下滑的，從2017年的409萬美元下降到今年的370萬美元。