日前民進黨前黨主席施明德被動證實創黨主席江鵬堅是調查員，政壇大震撼，日前民進黨立委管碧玲則理出PO1964年第二期調查人員特考榜單，點出錄取名單上無江鵬堅。對此，民進黨前立委林忠正深夜在臉書發文表示，「調查局錄取名單為X〇〇的代號，能代表什麽人嗎？」

管碧玲昨天提出三點證據，稱除了榜單沒有江鵬堅，還指出，「不斷被出示的文件是怎麼給江鵬堅的？國史館判斷：應該是施明正給江鵬堅的」及「江鵬堅夫人表示：文件是施明正先生那邊寄放的，當時同時有寄放一些油畫。所有裝箱的東西江鵬堅律師和所有人從來沒有開箱過」。

林忠正指出，謝系管碧玲委員對於外界認為椪柑為調查局人員，提出三點駁斥；第一，1964年調查局録取名單，姓名皆為X〇〇的代號，所以沒有椪柑（江鵬堅）的名字，「但椪柑的好朋友謝長廷和李勝雄都說他有錄取，並沒就職。這個矛盾怎可能發生？」

他說，可能是XOO只是代號，第一字也不代表姓氏。此外，調查局收學員可能有不同管道，對外招收、內部徵選多管道。各國情報人員都有不同管道且保密。不是一張公開的考取名單就可完全證明。

林忠正說，第二，椪柑太太説交還施明正是有油畫等，時間在2010年，也就是椪柑死後10年才通知施明正女兒後交還，但是椪柑交給施明徳的文件是椪柑死前。二者時間差了10年，不能混淆！

他表示，第三，國史館某人員推測施明徳手中的資料是施明正請椪柑保管再交施明徳。當時國史館館長是陳儀深，也是管碧玲夫婦的密友。「推測」怎麼能變成「事實」？