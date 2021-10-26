基進黨立委陳柏惟23日遭罷免後，綠營紛紛對陳柏惟表示惋惜，更有檢討《選罷法》之聲。臉書粉專「工程師看政治」表示，1年前高雄市市長韓國瑜遭罷免，綠營上下歡慶並盛讚是民主典範；1年後陳被罷免，總統蔡英文卻發文稱陳的支持者是「用無比熱情與堅定的意志，想要維護自己的家園能夠有一席守護台灣的力量」，這種雙重標準讓人直呼反胃。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」25日在臉書發文指出，陳柏惟罷免過關後，綠營紛紛表示「民主今天退了一步」、「對民主是重大傷害」、「選罷制度有待檢討」、「罷免門檻應改為35%」、「罷免不利民主政治」；蔡英文也在臉書發文為陳打氣，並稱「這次投票中，我們還是看見許多年輕世代的朋友，用無比熱情與堅定的意志，想要維護自己的家園能夠有一席守護台灣的力量」。

「工程師看政治」痛批，1年多前韓國瑜被罷免，綠營從上到下普天同慶，人人都說這是民主典範、民主進步、民主深化，民主勝利，當時沒人覺得《選罷法》有何不妥，更沒有人認為罷免不利於民主政治的運作，沒想到1年後，換綠營人士被罷免成功，就集體失憶，話全部反過來說，這實在很諷刺。

對此，「工程師看政治」直言：「在綠營的說詞裡，最讓我反胃的，還是蔡英文。」粉專認為，23日去投票的人本意都是守護家園，只是每個人認知不同，就算立場相對，還是可以尊重彼此動機；但按蔡的邏輯，投下罷免票的都是「不想維護自己家園」、「不想守護台灣」的人，以總統的身份跟高度，表面作文青，實則撕裂族群，貼對手賣台標籤，這才是民主失格，她的行為與陳柏惟的「支持國民黨的都沒有公民資格」言論，沒有多大分別。