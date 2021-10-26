基進黨立委陳柏惟罷免案23日進行投票，以同意票7票7899票跨過罷免門檻，且同意票高於不同意票，通過罷免；不過彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆觀察表示，該結果對藍綠都是警訊。

對於這場罷免結果，港媒《中評網》今（26日）報導，劉兆隆接受該報記者採訪時表示，對國民黨及民進黨而言都是警訊，雖然國民黨贏得這場勝利，但同意票和不同意票之間僅差4466票，顯示出「這場勝利得來不易，這無疑是國民黨的一大隱憂」。

至於民進黨方面，劉兆隆直言，綠營這次選擇出手和基進黨合作反制罷免，但最終失敗，顯示選民對於民進黨執政還是有所質疑，但是否會引發骨牌效應，還需觀察；對於基進黨失去唯一一席立委，劉兆隆認為，面對藍綠兩大政黨夾殺下，基進黨後續發展恐只有走向泡沫化一途。

台灣基進立法委員陳柏惟罷免案23日投票，以7萬7899的同意罷免票超過不同意的7萬3433票，創下51.72％的高投票率，讓去年挾反中議題擊敗前藍委顏寬恒的陳柏惟，成為台灣首位被罷免的立委。據《中國時報》24日報導指出，此次罷免案因新冠疫情爆發，延後投票，最終民進黨力挺的陳柏惟遭罷免，凸顯出民意對蔡政府執政不力的反撲。