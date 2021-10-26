台灣基進立委陳柏惟罷免案23日經投票通過，同意票7萬7899票、不同意票7萬3433票，僅相差4466票。美麗島電子報董事長吳子嘉直呼，這簡直是不可思議的數字，擺明就是兩個政黨對決非常典型的結果，他並稱「公投一定會過好幾個」。

吳子嘉昨（25）日在《關鍵時刻》節目中表示，國民黨終於清醒了，發現罷免很補、很好用，再來一個公投更好用，所以國民黨現在聞到血腥味了，不會放過了，一定拚命搞罷免跟公投這兩個核彈級的工具，所以「公投一定會過好幾個，我不知道哪一個會過」。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照片）

吳子嘉認為，三接是個要致命的公投，可以影響到能源政策，萊豬公投也是，因此國民黨一定會全動員；而從另一方面來看，民進黨現在施政不力、民怨很深，且民進黨的民調就是死亡交叉，所以就不用再談了，因為選舉跟民調有直接關係，且這是公共議題跟民生議題不是政黨對決的問題，「過的機會非常大」。

罷免、補選一個接著一個來，吳子嘉說，在這種情況下，沒有辦法閃，從陳柏惟的罷免結果來看，民進黨的後續作戰方式，「不跟你客氣了、全面對決，不會再閃了」，甚至由蔡英文領隊，自己出來戰到底，一定是烽火燎原，但沒有辦法、退無可退，因為這是政權保衛戰。