大陸駐美使館官網美東時間25日消息，美國在台協會與台北經濟文化代表處 10月22日以線上方式，召開高級別代表會議，邀美國國務院和台灣當局人員參加，討論提高台有意義地參加聯合國公共衛生、環境及氣候變化等領域活動的能力。中方對美方上述做法表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸駐美使館表示，中方在交涉中嚴正指出：聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織。1971年通過的聯大第2758號決議已從政治上、法律上和程序上徹底解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題。聯合國系統、各專門機構和聯合國祕書處任何涉及台灣的事務均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議。包括美國在內的聯合國廣大會員國均承認世界上只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣參與國際組織活動必須按照一個中國原則處理。台灣當局企圖挾洋自重拓展國際空間，實質是謀求擴大台獨分裂空間，必將以失敗告終。

大陸駐美使館指出，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，停止與台官方往來，停止發表不負責任的言論，不以任何形式向「台獨」勢力發出錯誤信號，不得縱容支援台灣當局擴大「台獨」空間，不要做損害中美關係、破壞台海和平穩定的事。