在科技族群領漲下，26日隔夜美股3大指數全收高。特斯拉大漲12.7%，市值首次超過1兆美元。在本周的超級財報周，臉書、谷歌母公司的Alphabet、微軟、亞馬遜與蘋果等大型科技公司都將陸續公布財報。道瓊漲64.13點或0.18%，收35741.15點；那斯達克漲136.51點或0.9%，收15226.71點；標普500漲21.58點或0.47%，收4566.48點。盤中，道瓊最高漲至35787.04點，標普500最高也漲至4572.62點。

數據顯示，在迄今已公佈財報的117家標普500指數成分公司內，84%的獲利超乎預期。市場普遍預估，標普500指數成分股第3季的獲利成長率將達35%。不過，分析師認為，企業獲利頻傳好消息也推升美股上漲，然而供應鏈問題以及勞動力短缺還是沒有完全解決。

特斯拉股價漲幅達12.7%，第一次登上一千美元大關，收在1024.86美元，漲115.18美元，市值也超過1兆美元。上周，特斯拉公佈創紀錄的營收與獲利，其中在中國大陸營收達31.13億美元，年增78.5%。同時，特斯拉也漲了部分Model X和Model S車款的售價。此外，租車巨擘Hertz訂購10萬輛特斯拉電動車，也是25日大漲主因。摩根士丹利將特斯拉目標價，一舉從900美元上調至1200美元。

臉書第3季EPS超乎預期，股價盤後漲逾2%。臉書最新財報顯示，每股盈餘3.22美元，較市場預期3.19美元較高。營收則有290.1億美元，年增達35%，較預期295.7億美元為低。凈利方面為91.94億美元，年增率17%，市場預期為92.84億美元。不過，根據臉書自家出具的報告，自己在青少年和年輕人當中，愈來愈不受到歡迎。

本周美股財報陸續出爐中，包括谷歌母公司Alphabet、微軟、亞馬遜和蘋果等在內的一些科技大廠。此外，包括開拓重工、可口可樂、波音和麥當勞等權值股，也就是約三分之一的道瓊指數成分公司，都將在本周公布季報。

市場預估，標普500中的科技族群，第3季營收成長率在19%左右，比其它產業來的亮眼。但是，科技股的營收成長力道，可能從第4季就會開始趨緩。

22日，美國聯準會主席鮑爾曾表示，是時候該縮減購債規模，但目前還不到升息的時候。同時，鮑爾也預測通膨壓力將會慢慢降低。24日，美國財長葉倫也預計通膨將在2022下半年中時，減至2%左右。

個股方面，谷歌母公司Alphabet，將在美國時間26日盤後公佈最新財報。Alphabet股價也在美國5大科技巨擘中表現最好的，2021年迄今已漲超過60%。市場預估，Alphabet財報中營收成長可望有40%。

微軟在美國時間26日盤後，也要發佈最新季報。儘管完軟股價近來疲弱，但2021年迄今的漲幅也有近40%。同時，市場預估微軟的營收成長可有近20%，因為拜雲端運算業務所賜。

28日時，蘋果與亞馬遜都要公布最新財報結果。