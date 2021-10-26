電子保護元件及天線產品廠佳邦科技(6284)竹南第二廠區舉行上樑典禮，預估111年落成啟用，此次在竹南廠區進行擴產，計畫創造另一個全球級出貨量的產品；除二廠興建外，佳邦無錫新廠亦預計於111年落成，隨著新廠落成及透過集團的整合綜效，可望持續擴大佳邦產品線，為佳邦營運增添動能。

佳邦科技為專業電子零組件製造商，以天線、功率電感、高頻電感、保護元件等四大產品線為主力產品，公司自民國87年在竹南廣源科技園區設廠，作為企業營運總部及研發中心，佳邦產品廣泛應用於電子行動支付、智慧穿戴電子、汽車行業及無線通訊(含5G/無線充電)領域，其中GPS定位陶瓷天線出貨量為全球最大供應商之一，汽車市場陶瓷天線出貨量也為市場的佼佼者；另一主力產品功率電感因技術具高度競爭力，且全球電子產業的趨勢朝5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展，市場需求快速提升。

佳邦自107年加入PSA華科(2492)事業群集團，在業務開發及營運成長均有明顯的進展，且透過集團的整合綜效，不論在天線、電感甚至新增加的壓敏電阻、熱敏電阻等產品線，持續充實佳邦的營運資源，此次在竹南廠區進行擴產，計畫創造另一個全球級出貨量的產品。

佳邦表示，團隊長期在材料和製程的研發投入，使得公司能以創新技術及提供多元化產品選擇的優勢，在電子保護元件及天線產品居領導地位的好成績，此次投資近24億元在苗栗縣竹南鎮新建第二廠區，預估111年落成啟用，未來竹南二廠的技術研發及產能擴充，將在公司未來成長扮演重要角色，除竹南二廠的興建外，無錫新廠也預計於111年落成，為營運增添動能，並計畫創造另一個全球級出貨量的產品。

在竹南二廠上樑典禮不久後，預計將再投資興建竹南三廠研發行政總部大樓，持續在苗栗縣竹南鎮投資。

佳邦上半年稅後盈餘為2.66億元，每股盈餘為1.9元；累計前9月合併營收為50.07億元，年成長33.97%。