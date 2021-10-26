大同大學校友陳志泰在瑞典創業，成立化合物半導體公司SweGaN AB，研發出具革命性的GaN氮化鎵半導體材料，薄度為傳統的1/20，近日通過歐洲國防與航太供應鏈認證，是全球唯一可跟SiC碳化矽功率元件競爭的材料。大同大學頒發傑出校友獎給陳志泰，表揚他在專業領域的創新與貢獻。

陳志泰研究所畢業後，赴瑞典攻讀博士，並與指導教授共同創業，投入半導體材料研究至今超過15年。陳志泰指出，瑞典對於研究是一個有長遠策略性計劃的國家，早在90年代就開始投入寬能帶半導體研發；台灣是半導體王國，一旦有成果，可在短時間內獲得大量關注與資金，衝刺快。

2017年，是研發團隊面臨產品量產的關鍵時刻，某次會議後，陳志泰與瑞典國防部官員搭上同一班飛機，他鼓起勇氣，跟對方要求10分鐘簡報，官員聽完後沒有立即承諾，卻在一周後給了陳志泰第一筆訂單。「飛機上的簡報」，成了產品進入歐洲供應鏈的敲門磚。

SweGaN AB是全球第一個能將材料做到最薄的團隊，可承受電壓達3000伏特，用來製作高頻、高功率電子元件，應用在太空、國防領域，也是電動車、5G基地台的關鍵材料，該公司更連續兩年，被瑞典媒體評為最具潛力的新創公司之一。