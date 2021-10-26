今年12月18日將舉行四大公投案投票，台灣民意基金會今（26）日公布最新民調，反萊豬、珍愛藻礁和公投綁大選三大公投案呈現一面倒，將可順利過關。重啟核四公投也逆轉為同意者領先，如果蔡政府沒有任何有效作為，四項公投將篤定全數過關，蔡政府將面臨災難性的政治衝擊。

根據台灣民意基金會今天公布的四大公投案最新民調，在反萊豬公投部分，如果明天投票，有68.1％傾向投同意票，25.7％傾向投不同意票，1.5％尚未決定，1.1％不投票，3.7％不知道、拒答。

基金會董事長游盈隆表示，台灣人反萊豬公投的投票傾向，有六成八同意，二成六不同意，同意票將比不同意票多42.4個百分點，反萊豬公投將獲壓倒性勝利。從過去三次的調查來看，可以發現傾向投同意票者節節上升，而傾向投不同意票者則出現不穩定的上下起伏。

台灣民意基金會提供

在珍愛藻礁公投方面，有47.7％傾向投同意票，29.6％傾向投不同意票，6.1％尚未決定，2.2％不投票，14.5％不知道、拒答。換言之，四成八同意，三成不同意，同意票將比不同意票多18.1個百分點，發起藻礁公投的團體將獲壓倒性勝利。

他說，比較前三次同意或不同意的比例變化，可以發現傾向投同意票者有相當大的起伏，而傾向投不同意票者則出現穩定緩步上升的態勢。這是否隱含藻礁公投最後結果仍有變數？有待觀察。

在公投綁大選公投案方面，57.4％傾向投同意票，34.2％傾向投不同意票，1.7％尚未決定，1.1％不投票，5.6％不知道、拒答。亦即有五成七同意，三成四不同意，同意票將比不同意票多23.2個百分點，推動「公投綁大選」的一方將獲得壓倒性勝利。

與六個月前相較，傾向投同意票者增加6.6個百分點，而傾向投不同意票者減少3.5個百分點，這使得贊成與反對雙方的差距擴大到23.2個百分點，「公投綁大選」公投推動者目前不但續居上風，而且擴大原先領先差距。

至於重啟核四公投案，有46.7％投同意票，41.7％投不同意票，3.7％尚未決定，1.3％不投票，6.6％不知道、拒答。同意票將比不同意票多5個百分點，「重啟核四」公投推動者將贏得勝利。

游盈隆表示，與六個月前相較，傾向投同意票者增加3.2個百分點，而傾向投不同意票者減少2.3個百分點，這使得贊成與反對雙方出現逆轉的現象，且差距大到5個百分點；六個月前，不同意票尚比同意票多0.5個百分點，現在是同意票比不同意票多5個百分點，這是一項重大的轉變。

整體而言，游盈隆指出，年底四項公投，距今已不到兩個月，最新的全國性民意調查卻發現，反萊豬公投、藻礁公投和「公投綁大選」公投，都呈現一面倒地現象，如果未來民意沒有改變，這三項公投都將順利過關。另外一項公投是「重啟核四」，如果未來民意趨勢不變，「重啟核四」公投將由同意的一方取得勝利。

他說，總的來講，未來不到兩個月，如果蔡政府沒有任何有效作為，足以改變當前民意的話，四項公投將篤定全數過關，結果將是4：0，蔡英文政府屆時將面臨重大災難性的政治衝擊，宛如「彗星撞地球」一樣。

此次民調執行單位為山水民意研究股份有限公司，訪問時間在10月18日至20日，有效樣本1075人，抽樣誤差在95％的信心水準下，約 ± 2.99個百分點。