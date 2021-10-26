被封為南韓「性感小野馬」的泫雅，出道多年以火辣、性感的形象橫掃全亞州，私底下更以誇張又前衛的穿搭風格聞名，而經常透過社群平台與粉絲分享生活的她，近日突然在IG上曬出游泳與沐浴時的畫面，大秀凹凸有致的好身材，令粉絲們再度大噴鼻血。

泫雅9月份與男友DAWN合體推出迷你專輯《1+1=1》，以及新歌《PING PONG》，輕快又洗腦的旋律讓他們再度爆紅，也吸引全球粉絲在網路上掀起「PING PONG舞挑戰」。而近日泫雅雖忙著籌備下一張專輯，但也抽空參加了造型師好友的婚禮，並以「超有禮穿搭」現身會場，讓粉絲難得看到她從頭包到底以及私下俏皮的一面。

但沒多久，泫雅就在IG上曬出脫掉外衣、穿著細肩帶低胸泳裝的一系列照片，她還不忘對著鏡頭展現豐滿的曲線與前凸後翹的好身材，而這突如其來的PO文，也令粉絲忍不住噴鼻血。

沒想到這樣還不夠，泫雅之後還加碼送上全裸沐浴的泡澡畫面，雖照片中她只露出白皙美背，但隱約露出的飽滿半球與性感的表情還是讓粉絲們暴動，紛紛留言「掌鏡人肯定是DAWN」、「泫雅太辣了」、「姊姊這表情真讓人受不了」、「好撩好撩」、「DAWN沒有拍到噴鼻血嗎」、「愛死你了我的女神」、「我需要冷靜一下」。