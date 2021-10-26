女星瑤瑤（黃喬歆）從節目《我愛黑澀會》發跡，瑤瑤憑著F級火辣身材加上直爽、無厘頭的個性，吸引不少粉絲喜愛，時常透過社群網站分享近況的瑤瑤，昨（25日）則發文透露接種BNT疫苗，她還貼心穿了「方便打針」的穿搭去打疫苗，瑤瑤還得意說：「連護理師都說讚」。

瑤瑤昨在社群網站上透露接種BNT疫苗，她直呼：「總算輪到我這個健康寶寶打疫苗了」，瑤瑤貼心穿了「方便打針」的露肩上衣，瑤瑤還得意說：「連護理師都說讚」，照片中，瑤瑤身穿黑色微高領上衣，唯獨肩上有挖洞，還真的方便打針。

瑤瑤貼心穿了「方便打針」的露肩上衣，她還得意說：「連護理師都說讚」。（圖／取材自瑤瑤黃喬歆臉書）

同時，瑤瑤也曬出自己的小黃卡，並向粉絲報平安，表示自己施打疫苗2小時過去，沒有症狀、也沒有不舒服「大家如果有輪到都趕快去打喔！！讓疫苗覆蓋率趕快衝高！！保護自己也保護他人」，粉絲也留言關心：「記得多喝水，多休息」、「可能會手臂痠痛」、「記得多喝水，兩週內盡量不要劇烈運動喔」，也有人歪樓驚呼：「穿這種衣服真的好適合打針哦」。

瑤瑤憑著F級火辣身材加上直爽、無厘頭的個性，吸引不少粉絲喜愛。（圖／取材自瑤瑤黃喬歆臉書）

35歲黃喬歆雖然是演藝圈著名的傻大姊，不過身為美女代表的她，早已名花有主，瑤瑤與韓籍男友李振遠交往3年多，小倆口感情穩定，也不吝嗇曬恩愛，儘管瑤瑤和李振遠難免因文化差異而吵架，不過雙方都彼此磨合、溝通，外界都看好小倆口的戀情能早日開花結果。