美股道瓊、標普指數周一創新高，台股今(26日)開盤以16909.32點開出，今起實施庫藏股的大立光以2170元開出後隨即亮燈漲停，來到2215元，大漲200元。

大立光上市以來首度執行庫藏股，買回攻勢自26日啟動，將一路買到12月24日，預訂買回張數1342張、買回價格區間在2025至3300元，大立光強調，若公司股價低於所定區間價格下限2025元時，仍會繼續執行買回。

美股上市公司財報表現亮麗，美股周一(25日)4大指數全面收紅，道瓊工業指數上漲64.13點，漲幅0.18%，以35741.15點作收；標準普爾500指數上漲21.58點，漲幅0.47%，收在4566.48點；那斯達克指數上漲136.51點，漲幅0.90%，收在15226.71點；費城半導體指數上漲22.11點，漲幅0.66%，收在3392.39點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.52%，聯電ADR上漲2.24%，日月光ADR也上漲1.91%。

台股25日收在16894.24點，上漲5.5點，成交值2666.34億元，三大法人合計買超52.19億元，其中，外資及陸資買超47.06億元，自營商買超7.23億元，投信則是賣超2.10億元。