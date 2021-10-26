漢光演習

北京力促美國，避免對台灣傳遞「錯誤訊息」，美國是否距離和中方衝突更近一步？美國軍事規劃人員和政府官員滿心擔憂，解放軍可能試圖攻台，但他們很少有人認為，台灣軍隊能守住陣地。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）25日報導，無論是台灣軍人，或是台美戰略家和政府官員都說，台灣部隊因內部問題而四分五裂。多年來，台灣因為平靜和經濟繁榮，累積了其中許多問題，但如今這一切都在侵蝕台灣反制中方的能力。

而其中最令人憂心的，就是每年約8萬徵召入伍的台灣役男，還有近220萬預備部隊的準備不足並士氣低落。來自中台灣的26歲蕭先生說，他去年接受了4個月的基礎訓練，主要是在掃落葉，搬備胎和拔雜草。除了一些槍法訓練外，其他課程都毫無意義。他說自己不是父母過度呵護的草莓兵，雖然願意服役，但懷疑台灣對抗解放軍能有多大的勝算。

此外，台灣現役和後備軍人也紛紛表示，擔憂訓練和備戰度。有人說，在受訓時，有用的事做完後，他就會看美國戰爭影片。還有人說，他花了很多時間閱讀畫畫，反正也沒甚麼好擔心的。而民調和專訪顯示，許多台灣人指望，萬一有嚴重的危險，美國會負責。

而有兩個年輕人說，他們為了逃避兵役，故意增重，有些台灣年輕人說，這種做法很常見。其中1個年輕人說，他每4小時就大吃一頓，這樣連續吃了1個月。

美國退役陸戰隊上校紐夏（Grant Newsham）2019年曾在台研究島上防務，他認為，台灣有訓練有素的部隊，也有準備戰鬥的一流軍官，他們構成了堅實的核心。其他軍事專家則說，台灣的頂尖飛行員和軍官是世上最棒的。

然而，紐夏也說，台灣部隊經費不足，後備制度一團糟，需要改善薪資待遇，而與美國及盟友一起接受訓練，將大幅提升效率。