南投縣3歲林姓男童今年3月疑遭父母長期施暴，導致腦部重創昏迷，急救11天後仍不治，但檢警查出驚人施暴過程，男童父母曾討論要綑綁男童雙腳並蒙眼，要求他在浴室內單腳站立，南投地院審結，依凌虐未滿18歲之人致死罪名，將男童父母各判處有期徒刑14年、12年。

根據檢警調閱監視器發現，男童送醫時全身癱軟，手腳下垂，頭靠在父親肩上，由父親抱在懷中送往醫院，父親則不斷拍背試圖讓他清醒，讓人不忍卒睹。

根據調查，林家夫婦住在南崗工業區一棟公寓大樓，育有1對雙胞胎兄弟，哥哥由父母照料，弟弟則由阿嬤照顧，去年底阿嬤身體健康欠佳，於是讓弟弟回家與父母同住；疑因弟弟經常大小便在褲子上，因此時常被父母修理。

3月21日時，男童被父親推倒後生命垂危，林男將他送到南投醫院急救，由於傷勢嚴重，再轉送中國醫藥大學附設醫院急救，延至4月1日死亡。

南投地檢署研判是虐童案，隨即指派檢察官張姿倩指揮南投警分局偵辦，並通報南投縣政府，縣府隨即依《兒少法》對涉案行為人提起告訴。張姿倩指揮警方拘提林父到案，偵訊後認為林父涉犯《刑法》殺人未遂、妨害幼童發育等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官會同法醫師相驗，並於7日進行解剖，發現林童頭頸部、四肢及軀幹，有多處新舊鈍性傷及結痂疤痕、頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血等；偵訊林母後，認為林母也涉殺人等罪嫌，向法院聲押禁見獲准。

判決書指出，林姓男童遭父母動手凌虐，致使其重傷死亡。法官考量林父坦承犯行，徐母承認部分犯行，以凌虐未滿18歲之人致死罪名，分別判林男14年徒刑、徐女12年徒刑。