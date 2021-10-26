大陸官媒新華社26日報導，中國國務委員兼外長王毅訪問卡達期間，於當地時間25日在杜哈會見阿富汗塔利班臨時政府代理副總理巴拉達爾。王毅表示，中方願繼續在力所能及的範圍內，提供人道主義物資援助，同國際社會一道，幫助阿國緩解暫時困難，實現經濟重建和自主發展。希望並相信阿塔會徹底同「東伊運」等一切恐怖組織劃清界限，採取有效措施堅決予以打擊。巴拉達爾希望加強各領域對華合作，強調阿塔高度重視中方的安全關切，將堅決履行承諾，決不允許任何人、任何勢力利用阿國領土做危害中國的事情。

王毅表示，當前，阿富汗正處在由亂轉治的關鍵階段，迎來真正掌握自身命運、實現包容和解、推動國家重建的歷史性契機，同時也面臨人道、經濟、反恐、治理四重挑戰。克服這些困難，需要國際社會更多理解支持持，也希望阿富汗塔利班進一步展現開放包容，團結阿各民族、各派別共同致力於和平重建，切實保護婦女兒童權益，奉行睦鄰友好政策，建設符合人民願望、順應時代潮流的現代化國家。

王毅說，中方一貫尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，支持阿國人民自主決定國家命運和選擇發展道路。中方從不干涉阿國內政，從不謀取私利，從不謀求勢力範圍，堅定奉行面向阿國全體人民的友好政策，支持阿富汗穩局重建的努力。中方重視當前阿國內面臨的人道主義困難，敦促美西方解除制裁，呼籲各方理性務實同阿塔接觸，助力阿國走上良性發展道路。中方願繼續在力所能及的範圍內，提供人道主義物資援助，同國際社會一道，幫助阿緩解暫時困難，實現經濟重建和自主發展。

王毅強調，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成現實威脅，也對阿富汗國內穩定和長治久安造成危害，希望並相信阿塔會徹底同「東伊運」等一切恐怖組織劃清界限，採取有效措施堅決予以打擊。

巴拉達爾介紹了當前阿富汗局勢並表示，阿國大局可控向好，各級政府逐步建立，政令暢通，正在努力工作以滿足人民的需要。阿國將汲取歷史經驗，走符合本國國情的發展道路，已經並將繼續採取包容性措施，擴大政權的代表性，前政府大多數官員和專業技術人員已留任，未來還將吸收更多各民族優秀人才參與國家治理。阿塔願加大力度保護婦女兒童權益，不會剝奪其受教育和工作權利。目前醫療機構、機場等場所的女性已恢復工作，不少省初中級學校女生已復學，但還面臨設施不足、經費短缺等困難。希望中方與國際社會加大對阿國援助力度，幫助阿克服人道主義危機，走上發展正軌。

巴拉達爾強調，中國是阿富汗重要鄰國，感謝中方在阿國困難時期所展現的尊重和友善。奉行對華友好政策是阿塔堅定選擇，希望加強各領域對華合作。阿塔高度重視中方的安全關切，將堅決履行承諾，說到做到，決不允許任何人、任何勢力利用阿領土做危害中國的事情。

在杜哈期間，王毅還將會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。