基進黨立委陳柏惟罷免成功，牽動年底四大公投情勢，由於公投涉及執政黨的政策，等同是對行政院長蘇貞昌的不信任投票，對此民進黨發言人顏若芳表示，將全力說服民眾「投下四個不同意票」，宣示正面迎戰。

公投通過除了同意票要多過不同意票，也要達到全國選舉人人數25%的門檻，相對於立委罷免更為困難。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》網路聲量調查，陳柏惟罷免案通過，連帶刺激四大公投網路聲量同步上揚，過去他被外界認為力挺萊豬的立場，更助長萊豬相關議題聲量創下近期新高，預料反萊豬公投將成為年底四大公投是否過關，衝高投票率的關鍵一案。

罷免「萊豬立委」成功 反萊豬網路聲量急升

陳柏惟過去和民進黨站在一起力挺萊豬，被網友貼上是「護航萊豬」立委的標籤，這次不少人高喊罷免萊豬立委之際，反萊豬公投的聲勢也與罷免案相互帶動，隨著罷免選情升溫，四大公投案之間，反萊豬一案持續領先其他公投案。

陳柏惟確定遭罷免後，激起網友討論認真做事的立委為什麼被罷免，也有不少網友提到「不需要挺萊豬的立委」、「小綠綠直接不演，跟民進黨站在一起護航萊豬」，使得全民反萊豬的情緒進一步在10月24日創下新高，網路聲量4929筆。罷免陳柏惟成功不僅使藍營氣勢大振，部分民眾也把對民進黨的不滿，從罷免案轉移、擴散至反萊豬公投。

就連向來討論度最低，民眾可能最不在意的「公投綁大選案」，也在陳柏惟被罷免之後，因為綠營紛紛喊出修改《選罷法》挨批輸不起，讓不少人聯想到過去公投綁大選也是民進黨自己的主張，後續卻自己修法取消，同樣在這幾天重新受到網友的檢視。

四大公投案呼聲誰最高 反萊豬公投案好感最高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》網路好感度觀察，反萊豬議題不僅擁有高聲量，反萊豬公投案的正負情緒比值也最高，P/N值0.91（正面聲量除以負面聲量），顯示一般人對反萊豬公投最表好感與支持。針對政府開放進口含有萊克多巴胺的豬肉、內臟，民進黨遲遲拿不出一個有力說服大眾的理由，甚至延燒為挺萊豬立委、議員人人自身難保，罷免聲浪四起的口碑危機，網友對反萊豬公投多表示支持，是四大公投中目前對民進黨最不利的公投案。

至於過去民進黨曾誤判以為情勢低迷的藻礁公投，經濟部持續喊出用科學數據對話，希望環保團體理解，但不管是強調只影響2%海域面積，還是說水深18米以下沒有藻礁的說法，不僅沒有說服民眾，反而持續引來更多的爭議，加上議題牽涉層面較廣泛複雜，一般民眾難以理解誰對誰錯，珍愛藻礁的網路聲量次高，公投好感度也僅次於反萊豬。

此外，隨著今年全台頻傳大停電的災情，台灣供電不足的疑慮重新浮現，網友在能源政策上轉為較為保守的態度，但多數人對核四的安全性還是存疑，重啟核四公投的好感則低於珍愛藻礁公投，但兩者都涉及能源議題，預料未來攻防上將互相牽動。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年7月27日至2021年10月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『四大公投』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「網路正負評比」(註4)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。