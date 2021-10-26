【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】日治時期的台灣，曾經出現一種怪病，造成了嚴重傷亡，這就是「腳氣病」。

不少台灣人對腳氣病的印象，都來自於二戰後期。當時，台籍日本兵（有人認為應該叫「日籍台灣兵」才正確）以及軍屬軍夫的總數量，大約有二十萬人，陣亡的台灣人估計有三萬人。值得注意的是，有許多台籍日本兵在戰爭時或戰爭後，其實不是死於槍炮，而是死於腳氣病。

這種奇怪的疾病，會被稱為腳氣病，是因為患者一開始的症狀是雙腳浮腫潰爛，然後漸漸虛弱、直到死亡。

腳氣病不是在日本統治台灣時才出現，事實上這種怪病困擾日本已經有一段時間。根據估計，早在甲午戰爭時，日軍在戰場的陣亡人數有一千多人，但是因為腳氣病死亡者竟然超過四千人。

在日俄戰爭時，日軍的陣亡人數將近五萬人，有資料指出，因腳氣病死亡者竟然將近三萬人，可見情況嚴重。

日軍來台時，前三個月死了大約兩千人，其中有不少也是因為腳氣病而致死。

腳氣病在當時被認為是怪病，因為找不出病因，也不知道怎麼治療。一直到了1925年，西方醫學界經由研究才知道，原來腳氣病不是腳的病，而是營養病，主要是因為人體缺乏維生素B1（硫胺素）所導致的。

日治時期最令人不解的是，得到腳氣病的大多是日本人，台灣人卻比較少見。當時日本人覺得非常好奇，為何注重養生、吃得好的日本人會得到腳氣病，一般台灣人、甚至是被關在監獄的台灣人反而沒有得到腳氣病？後來才知道，因為日本人吃得起白米，大部分台灣人則吃粗米，粗米仍保留胚芽、能防治腳氣病。在現代醫學找到原因之前，腳氣病是已經存在數千年的怪異疾病。

二次大戰結束後不久，當時還在學校求學的董大成教授，曾經針對台大醫學院的學生做過營養調查，發現連台大醫學院的學生都呈現營養缺乏的情況，主要缺乏的營養成分包括蛋白質，以及維他命A、B1、B2。如果大都會中的高等學府學生都如此，可以推想生活水準比較貧窮的民眾，更可能出現營養不良的狀況。這也是為什麼戰爭後期，台灣民眾開始出現腳氣病，尤其是前往南洋戰場的台籍日本兵。

罹患腳氣病的患者，剛開始感到疲倦、無力，然後雙腳會出現浮腫、潰爛的症狀，無法行走，最後漸漸虛弱，直到死亡。