貨櫃三雄長榮、萬海及陽明股價7月初衝上高點，但行情隨即出現反轉，短短3個月內暴跌超過6成，讓不少投資人慘賠收場，日前一向看多航運股的皇翔建設公告處分萬海、長榮部分持股，虧損約8588.5萬元，沒想到昨（25日）再傳出先前頻頻買進長榮、陽明股票的中環公司處分陽明部分持股，損失超過2200萬，且中環先前就曾處分長榮與陽明股票，這一波累積虧損突破3160萬，消息一出引起網友們熱烈討論，不少人虧中環是「韭菜」，但也有內行人點出，中環可能是預測到三雄10月營收不如預期，才會選在近期高點賣股。

受惠於疫情期間全球貿易量迅速增加，缺櫃、塞港情形不斷上演，推升貨櫃航運獲利水漲船高，從去年下半年開始至今年7月，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明股價已翻了超過20倍，在7月初分別站上233元、353元及234.5元歷史高點，但高檔行情未能延續，月底市場情緒迅速轉空，航運股價開始崩跌，3個月重挫超過6成，長榮與陽明摔至百元以下，萬海也跌破200元大關。

航運股這一波崩跌讓許多投資人受不了虧損，忍痛賣出持股，皇翔建設上周公告處分萬海及長榮部分持股，共虧損8588.5萬元，昨再有大咖殺出，中環公司宣布以98.59元賣出3070張陽明股票，慘賠超過2200萬。

事實上，這並不是中環近期第一次處分航運股，早在9月中環就曾處分2344張陽明股票，認賠超過390萬；19日則是先處分2852張長榮持股，賠570萬，並買進3816張陽明股票，不過一周後中環選擇賣出3070張持股，賠超過2200萬。

近期中環在航運股上的累積損失超過3160萬，消息一出引起PTT網友熱烈討論，不少人狠虧中環是巨型韭菜，「又一個被割的韭菜」、「中環終於處分了，就等他了」、「又一個巨型韭菜」、「另一個大韭菜認賠出場」、「中環到底哪來的錢整天賠」、「一堆大韭菜都被收割幾千萬 到底是誰賺走了。」

此外，還是有內行網友認為，中環可能是預測到三雄10月營收不理想，先趁著近期高點逃了，「其實陽明98賣算高了」、「陽明賣98算10月來高點」、「現在覺得人家韭菜，但等十月營收出來你可能覺得厲害」、「十月營收出來很可能是三熊都月減，這數據主力應該早看過答案了，那麼有可能故意拉高收割一波。」