【愛傳媒簡秀枝專欄】知名建築師姚仁喜10月23日在一項座談會上公開表示，台灣公共建築都蓋太多，浪費太多資源，而且極端氣候下，面對未知的大自然變化，把美術館地下化，風險偏高。

他同時對統包工程中，寄語建築師要堅持以文化為主的設計需求，而非完全服膺營造廠造價、工期的主要考量。姚仁喜是在北美館舉辦的座談會上，作了以上的公開批評。

隨著台北市「林間美術館」的夢想發酵，北美館快馬加鞭，舉辦興建前的六場溝通會，23日下午是以建築界為主的首場建築座談會。由於與會者都是具有實務經驗的知名人士，視野高度與務實經驗，展現品質，可圈可點。

這場座談會取名為「北美館藝術園區：多重建築語彙的相容與對話」，由北美館長王俊傑、實踐大學建築系主任王俊雄，「雙王」共同主持，地點在北美館視聽會議室，吸引國內建築界、藝術界，以及關心台北城市發展的熱心市民，氣氛熱烈。

座談會前半場先由與會代表各自表述，下半場則展開半圓桌論壇。話題聚焦在：

一、美術館地下化的優劣看法

二、統包的風險與效益

三、美術館法人化的先期思維。

北美館長王俊傑首先以主人身份致詞，並畫龍點睛作了濃縮簡報。以下是王俊傑的發言：

本（10）月22日舉辦了新建典藏庫房動工祈儀式，起動了台北市大美術館計劃，影響台灣未來美術館走向。

北美館於1983年由高而潘建築師設計興建，是從現代建築白盒子的方向發想，迄今仍符合當代美學需求，原設計的2萬3千多平方米，屬於中型美術館。

早在1996年前，林曼麗擔任北美館長時，即提出擴建，當時稱為「大美術館計劃」。歷經4任市長（陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲）、6任館長（林曼麗、黃才郎、謝小醖、黃海鳴、林平、王俊傑）才走到今天的起動，彌足珍貴。

北美館藝術典藏品共有5364件，舊有典藏庫房1800平方米，佔館舍空間不到8%，已不符合今日需要，也遠遠不足國際博物館標準的30%，是迫切需要改善的主因。

第一步是進行新典藏庫房的興建，來滿足日新月異的藝術媒體的變化，目前已確定由張樞和久違年營造團隊負責，將庫房擴建為8588.29平方米，肩負未來典藏跟修復藝術品的機能以及恆温恆濕的保存品質，預計2024年完工啟用。

第二步擴建新館，預計明（2022）年初公開招標，目前已將上網公開，希望明年底可以動工，預定2026年完工啟用。因為受到國內公園法影響，建蔽率為10%，未來將採地下化、覆土式的設計，地面層保留為綠地公園，往「樹林美術館」方向設計。

新館擴建，已確定採「統包」進行，經過先期規劃後，舊館定位為：1、以台灣史、近現代美術史研究展示。2、台灣美術史的常設展館。3、兒童藝術教育中心。至於新館定位為新類型藝術創生展演重要基地，包括跨領域藝術、新媒體藝術、現場藝術、跨界實驗。

新館基地面積為101287平方米，建築面積6488.32平方米，經費為新台幣52.34億元。

在總樓地板面積的44576平方米當中，停車場為1084平方米（38.33%）、展演映空間6190平方米（13.89%）、餐廳商店書店等公共服務空間3831平方米（11.22%）、機房公共設施等機能空間4870平方米（10.93）、行政空間2876平方米（6.45%）、大廳服務空間2375平方米（5.33%）、多媒體作業區及儲藏區1200平方米（2.69%）以及教育學習空間1150平方米（2.58%）。

停車場佔了最大面積，佔了近4成，準備400個車位，其他餐廳、商店等公共服務空間提高，是因為未來北美館將來有可能走上法人化，屆時需要自籌經費。

目前餐廳放在北美館藝術地下室，無法用明火，美術館5點就閉館，所以餐廳只能賣午餐一餐，在新館設計就可改為對外開放的餐廳，將創造更多可能可能性。

如果北美館法人化勢在必行，就必須動腦筋在商業空間的獲利機會，否則必須靠舉辦低俗商業性展覽，靠賣門票收入來挹注，這樣會影響美術館的專業與獨立性，美術界非常不樂見。

至於展覧空間近14%，雖然看起來不大，但將會為未來展示空間需求而設計。

建築師可以提出各種前衞想法，但必須兼顧實際需求，這是建築師跟館方需要來回討論的。也許建築師會覺得設計被調整，但必須回到實際經營管理者的需求，作最適切考量。

張樞接著上台發言，先行介紹典藏庫房，並就先前模擬方案，與他經手的修正方案作比較。以下是張樞發言：

新美術館是建築師為藝術家服務的一個機會，全球化的意義，對我這位設計師典藏庫房的建築師來說，第一重要的事情就是那個貨櫃怎麼停進來，因此建築師不該去幫藝術圈講宣言，而是搭建一個好的空間舞台，讓藝術家表演，因此他決定把典藏庫房放在地下，盡量減少地面量體，留出公園建蔽率給未來美術館使用。

至於興建新館包括挖土方，跟著挖出的那些土，該怎麼處理，建築法規第十條的限制，以及其他相關規範，都對該設計造成很大變數。

統包案對他來說，是生存所繫，參與機會較多，也累積更多經驗。一般說來，會透過設計去幫營造廠降低造價，也達成設計品質。當建築師自己夠專業，也能換位思考時，營造商其實也有很多好廠商，不會只依照低價去思考。

擔任主持人王俊雄提及，他過去在國外參訪博物館與美術館的經營團隊時，很少聽到他們抱怨建築設計的缺失，但台灣彷佛有種特別文化，從北到南都會聽到對建築師所做的設計，充滿質疑、不解和負評。

過去公共競圖給出規劃的時間非常短促，導致建築師在很短的時間內作決定，倉促行事，出現工程完成後，經營者與使用者，因為需求沒有充分溝通，沒有被妥善照顧到，因此怨聲連連，難以接受。

反觀這回北美館擴建案，新館定位為新類型藝術創生的展演，完全不是傳統美術館，建築師該怎麼去達成使命，是否挑戰，也是機會，尤其透過這些討論會，希望有不同的開始。

林友寒建築師首先以「Elusive affinity :post icnic」為題發言。他說，未來美術館將是跨領域、文化多元、自醒、非正統的公共場所，鼓勵互動的經驗。

他舉出德國柏林20世紀國家美術館為例，以入圍作品以及得獎作品，提出方案，來說明建築師怎麼去思考在基地上的、德國的、未來的、新媒體藝術的美術館樣貌，應該是怎麼樣。

當時德國為了該美術館，是把基地、原有法規全部打鬆，重新針對需求進行規劃，且造價一坪折合新台幣約47萬元，反觀台灣的造價卻只有33萬元，若再扣除機電和土方等設備，大概只有德國的1/2。

北美館擴建為誰服務，是很大問題，他認為，該案是為台北市民服務，藝術家當然會在那個平台展現他的理想，服務誰不是美術館的問題，而是制度上的問題，是一個全面性的問題。

他強調，他自己也喜歡小型美術館，在德國有非常多的公聽會，會邀請居民、使用者、建築師等參與。針對建築法規、預算進行討論，檢討在該基地，法規是否有不合時宜，該不該調整，在預算討論時，誰需要？錢從那裡來，到底真的需要嗎？所以，他不會預設北美館新場館是重要的，而是應該經過討論去確定是否需要該座美術館。

他說這回北美館前期規劃，厚厚一大本，希望館方有明確的制度性，建築師能做的事情有侷限，館方跟制度面，才是根本。

環藝工程顧問設計總監潘一如發言表示，作為景觀建築師，她喜歡將「景觀」改為「觀景」，北美館擴建案就是在公園用地上，我們怎麼去看景色，倍顯重要。

若以鳥瞰視角來觀察台北地理環境，透過各種山系、水系，塑造出台北盆地面貌，如果拉回看北美館基地，是關渡平原的隘口。倘若有一天，關渡平原的建築，跟台北市區的建築密度及高度相同時，台北的溫度將會進一步飈高，因為無法散出去，無法呼吸，將形成嚴重熱島效應。

潘一如說，在今日建築逐漸走向高層化的狀態下，卻還把這些發熱的機電設備放在屋頂，是非常不合適的，會讓地面層的熱，無法向上發散，因此會把熱一直悶在地面層，加上，台北又是盆地地形，所以這次北美館基地，作為一個隘口，除了思考美術館的藝術和展覽之外，還應該回應台北氣候環境，才是友善務實之道。

除了溫度考量以外。台北屬於黏土層土質，本就屬於透水性較差的，因此排水性的重要性，絕不能等閒視之。

潘一如對於當年高而潘建築師用「窗」作為北美館重要元素，是高竿的作法，讓人在室內可以籍由「窗」連結到戶外，是非常好的設計。

潘一如說，未來建築師在未來設計新美術館園區時，也應該思考跟周圍環境的關係，絕對不該只是跟周邊對話，而是拉到更遠，與城市對話，與氣候、自然綠意對話。

台北美術館基地約6公頃，大概是26公頃的大安森林公園1/4。大安公園作了很多生態改造的努力，已經成為很出色的生態公園，潘一如認為，未來北美館基地，就在公園內，是可以在城市裡扮演更重要的角色，不要只能被觀看，而是能夠被融入，能與自然更為靠近。

綠，給人無限想像，潘一如衷心希望未來北美館擴建案建築師可以利用地形去做設計，藉由高度去享受整個公園的綠，思考人該如何跟綠意，跟土地對話，這是很難得的機會，可以透過設計操作的機會。期待透過不同的高度與視野，給予新的可能，面對大眾、土地、環境與世界。

梁豫漳建築師以美北館擴建案，不只是蓋一座美術館，而是一個難得機會，從建築上進行文化的提問，例如：

1、當代藝術的在地台灣的主體意識與全球化潮流的關係。

2、建築與都市關係，北美館園區跟首善之區，台北大都會的關係。

3、建築空間的想像，空間本質與文化象徵，又意味著什麼。

如眾所週知，北美館地下化，在建築設計上，是個重要課題，一方面要突破困境，同時賦予設計上的開創性。他總結這個台灣美術館革命之旅，是一個台灣建築當代主體性的勇敢嘗試。

曾經參與高美館館舍整建，他認為，美術館是一個需要高度專業整合的建築類型，也是建築師在受建築訓練以來，都很想參與美術館的整建或新建，但實際接觸後發現那是非常複雜困難的工作，因為有太多事情必須被考量，尤其必須要了解美術館的專業需求，那不僅只是一個空空的房子。

北美館擴建工程，有許多現實的限制，因此需要建築師在專業上作突破，期待大家集思廣益之後，有一個文化高度的美術館出現。

姚仁喜沒有準備簡報，他以識途老馬的心情，分享心得。

過去不敢接觸統包工程，也有好一陣子未碰觸公共工程，對於眼前北美館擴建案，難掩憂心，他認為目前的期程中，審查、設計、施工等，都需要很長的時間，2026年完工啟用，他並不看好。

尤其，北美館擴建工程中，大部分工程都在地下，需要挖6公頃，兩層樓深，在工程技術上，是很大的挑戰。其次，台灣的公共建築都蓋很大，浪費太多資源。他認為，倘若蓋小一點，經費集中，也會精緻些。

以國外美術館為案例，大概在4千到5千坪左右，講究小而精緻，無不希望品質能更好。台灣不只公共工程有「大」的問題，連國際知名建築師在台北為某財團興建私人美術館，也一再地提醒委託方縮小量體。

至於極端氣候，已是全人類無所遁逃的重要課題，千年水災、暴風雪頻傳，因此現在談200年洪水高度，他不覺得還有太多意義，因此，蓋在地底下，風險其實相當高。

至於統包，他區分為兩種，一是建築師與營造商共同投標，共同負擔責任。另一種建築師在營造廠之下，必須聽命營造廠的指揮。姚仁喜自詡是傳統建築師，業主、建築師跟營造廠是三角關係，互相合作，也互相牽制。

反觀統包工程的架構下，建築師是被營造廠聘用，在這種文化類型建築下，評審要怎麼看由營造廠為主的投標方式，建築師在一種制度中，怎麼能提出以文化為主的設計需求，而不是只聽命營造廠以造價、工期為主要考量的方式。

姚仁喜規劃設計過蘭陽博物館、故宮南院以及正在進行的新北美術館，他的親身感嘆是，館長一直在換人，但建築師沒在換，讓他有一股嚴重的悲壯感，必須守住專業，把建築做完。而館博建築，若使用者都不開心，對建築師來說，那也是失敗的。

文化不是只有一期，是長期延續的議題，時程的事，不該只是蓋完就結束。

高而潘建築師設計興建的北美館舊館，已經38年了，今昔建築工程法規完全不同，該建築是否該被重新檢討調整，不應該一味地把高而潘放在神壇，不去動他，然後在旁邊另找一塊地去蓋，這樣是否本末倒置。

站在建築師的身分上，做什麼就是要專業，我們要嚴守規劃設計上的專業，例如，做醫院建築要懂醫院，做學校建築要懂學校，但目前在北美館擴建案，身為的建築師，還需要努力。

當然業者方也不例外，一樣要很專業。目前台灣業者距離真正專業，還有一點距離。時下最常見的通病是，建築往往一邊設計，一邊在更改，導致計劃一直陷在流動中。這是一個嚴重問題，但我們被迫習慣了。

張樞在下半場座談時，也提及北美館擴建案，以目前標書中的規劃，要求非常大的彈性，要應付非常多的狀況，但究竟會多到什麼程度，目前還無法預測。

他同時舉自己參訪美術館的經驗，一定會先繞建築一圈，看該建築跟環境地關係。

張樞說，他也比較喜歡小的美術館，以大英博物館來說，規模雖然不小，但因中庭作為整個空間的主軸，讓參觀者可以控制，不會逛到迷路，也能歇歇腳，喝杯咖啡什麼的，更能隨中庭的多元進出口，彈性選擇自己喜歡的展覽，跳過不想看的部分。

再來是美術館的商店，位置與設計式樣，必須滿足消費者的需求，不管看不看展覽，都會想去逛逛商店，甚至不需要進去看展覽，也能買到商品，利人利己。

以國內的館博商店，普遍沒有花太多心思，十分可惜。在台北公園是不能開店的，若因為這回北美館新館在公園上興建，正因此突破法規，設置咖啡餐飲，非常好，非常令人期待。

對於北美館新建工程採統包案，已經是台北市政府的政策，有缺點，但也有它的好處，設計監造也有標不出去的問題，對建築師是個折磨。

張樞說，建築界若有意參與該案，應該先覓尋合適的營造廠，談妥合作與分工關係，營造廠要跟建築師一起承擔責任。他強調，建築師必須具備專業，要預先判讀那些問題必須被解決，拿出本領來，為業主、藝術家與公園服務，責無旁貸。對於統包工程的疑慮，王俊傑也補充表示，統包是既定政策，不會改變，北美館只是北市府的二級單位，沒有能力改變既定政策。

不過，北美館擴建案與國內其他統包案截然不同，北美館已經是專業的經營單位，而且非無中生有的，因此，館方淸楚知道需求是什麼，未來要怎麼去經營，都已有淸楚的認知。

北美館擴建工程，目前已公開上網閲覽，完整的資料，都是館方深思熟慮下的真實需求，而非PCM自己去創造的。

在北美館的立場，不僵化需求，但清楚把機能跟原因明白說出來，希望讓建築師可以針對他們的需求去發想，展開設置跟配置，對於動線、距離，仍然保有很多彈性，讓建築師可以自由發揮。

身經百戰，仍親自出席座談會的劉培森建築師，在姚仁點名下，他也在觀眾席上參與發言。

劉培森說，他確實有些統包工程經驗，也從中得到許多教訓。在鄰國日本統包工程非常普遍。統包工程好不好，應該說是有選擇性的，當面對功能複雜，需要複雜的工程進行時，就不適合用統包。反觀一些計劃單純的建案，採取統包是可以的，初期建築師與營造商對單價先進行討論，因此建築師要具備相當專業概念，而營造廠也需要知道利潤風險的控管。

通常，建築師滿腹理想性，而必須以數字控管的營造廠合作，確實非常困難，政府在公共政策的統包與否的思考上，要釐清複雜程度，慎選類型。

因為統包工程合約不可改變，對於有經驗的建築師與營造廠來說，會簽訂私約，明定建築師只負設計責任，而營造廠負營造施工責任，不然出事時，會非常棘手，突增風險。

劉培森以「萬惡之首在於單價太低」來形容公共工程台灣統包的處境。身為業者，計劃的訂定要明確，才能把未來的爭議，降至最低。

首場座談會不少建築師事務所都派了子弟兵出席，了解狀況，也收集資料，山雨欲來風滿樓的兢爭氛圍，呼之欲出。北美館在過去的幾十年間，一直扮演火車頭角包。「一館三處」台北大美術館新規模，也是新時代的濫殤，攸關台灣美術界的走向。

這是建築界與藝術人的巧妙遇合，何嘗不也是市民當家，在地主體性抬頭的可貴時刻，讓建築專家暢所欲言，希望迎來是美術界、台北市民期待真正的綠意盎然，藝術昇華的「林間美術館」！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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