美女插畫家「泥泥學姐」身兼YouTuber，不僅擁有精湛的繪畫技術，同時有傲人F罩杯火辣身材，IG帳號吸引177萬死忠粉絲追蹤，她也時常曬出辣照，讓粉絲能夠一飽眼福，日前她分享一張在拍攝現場滑手機的照片，超兇的側拍角度再度引起熱烈討論。

泥泥學姐日前在IG曬出一張側拍辣照，只見她靠著牆專心低頭滑手機，牛仔外套內搭紅色針織背心，外套從肩上滑落，露出白皙纖細的手臂，由於背心的貼身設計，從側面看，她的傲人上圍感覺就要衝破上衣，高高隆起和平坦的小腹形成強烈對比。

泥泥學姐也在文中透露，自己是在《綜藝大熱門》攝影棚，「帶新妹進棚錄影，期待一下吧」，貼文一出，立刻引來將近2萬人按讚，不少粉絲紛紛留言直呼，「衣服要壞了」、「超美」、「身材曲線好厲害」、「如果路上有這樣的妹在低頭滑手機，我一定去搭訕」、「上圍超誇張」、「美胸」。

事實上，泥泥學姊過去因一張在捷運上打嗑睡的巨乳側拍照爆紅，IG粉絲迅速增加，她也毫不吝嗇曬出辣照，讓粉絲們一飽眼福，還出了寫真書，除此之外，才華洋溢的她也常會在社群平台分享自己的插畫作品，可以說是內外兼具，在她的用心經營下，人氣也越來越高。