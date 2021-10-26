基進黨立委陳柏惟遭罷後，後續藍綠攻防，資深媒體人羅友志分析，公投、散昶、台中二選區補選將是接下來國民黨和民進黨對決的焦點，國民黨招招來狠的，民進黨將「塔綠班會變成焦慮班」，一定又是「媒體、年輕人、抗中保台」舊招重演。

羅友志今（26日）在臉書發文表示，四大公投，被塑造成是「行政院長蘇貞昌期末考」，成績標準應該是「兩個以上公投過關」；羅點出，民進黨擅長的題目，看來是重啟核四，且藻礁的頭也被摸的差不多；而萊豬、公投綁大選，其實應該算是總統蔡英文的本命題，必須付出的代價，看來兩勝兩敗是接觸點，怎麼往上攻，就看議題設定技巧了。

至於罷免立委林昶佐案現在正在審核當中，羅友志認為，按照規定，應該在11月中左右要出來，再加上「20-60天投罷免票」的規定，剛好又落在公投的時間，「問題是，公投拼裝散昶，對誰有利」？

羅友志直言，自己認為前藍委顏寬恒是檯面上台中立委補選候選人中準備相對齊全的，更何況顏剛經歷一場戰役，雖然不算大勝，部隊士氣正在熱點上，整合起來也相對簡單，應該沒有太大問題。

在2022過年前，羅友志譏諷，「塔綠班會變成焦慮班」，在野招招來狠的，而且很少被人家拿走議題主導權的民進黨，怎麼可能甘心束手就擒，一定會開「媒體、年輕人、抗中保台」火力集結，舊招重演。