A Nike Air Ship worn by Michael Jordan in his fifth-ever NBA regular season game recently sold for a record-breaking $1.47 million. If you had the funds would you have bid? https://t.co/9uS3fwHcbu pic.twitter.com/HWhtO9Owkb — Sneaker News (@SneakerNews) October 25 2021

麥可喬丹(Michael Jordan)的一雙球鞋拍賣出破紀錄的天價，這雙Nike出品的Air Ship球鞋以147萬美元（新臺幣4094萬）結標，大幅超越了前一雙的紀錄（61.5萬美元，也是喬丹的球鞋），成為NBA史上最貴的球鞋。然而這雙鞋並非知名的「Air Jordan」，只是喬丹菜鳥時期暫穿的Air Ship球鞋。

美國時間1984年11月1日，當時還是菜鳥的喬丹穿著這雙鞋上場打了33分鐘，攻下17分、5籃板、5助攻，那是他生涯第5場NBA例行賽，最後公牛輸給金塊。

依據喬丹的習慣，他每一場比賽都要穿新鞋，所以他換下的鞋子都還很新，這雙鞋他當時簽名之後送給了金塊隊的球場小弟路易斯(Tommie Tim III Lewis)，被路易斯悉心保存到今日。由於鞋況良好，有照片證明，加上喬丹本人簽名，在收藏界價值大漲。

原先創下紀錄的喬丹鞋，是他1985年在義大利打熱身賽的時候穿的，那場比賽喬丹灌籃時打碎了籃板，左腳鞋底還卡著一些玻璃碎片，成為收藏家的聖盃。現在這雙Air Ship並不是喬丹鞋，那時喬丹剛進聯盟，Nike還來不及推出他專屬的Air Jordan，所以先讓他穿Air Ship。

這雙鞋的配色（以及後來的喬丹鞋）違反NBA的服裝規定而曾遭到罰款，Nike當時藉這個話題把喬丹品牌炒作得更有名。買下這雙百萬球鞋的是收藏家Nick Fiorella，拍賣前外界已經估計這雙鞋價值超過百萬美元。