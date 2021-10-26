短線原油價格的彈升，帶動的煉油利差擴大台塑化(6505)等煉油廠第四季甚至到明年獲利表現，且因OPEC(石油輸出組織國家)暫時無大幅度擴產計畫，故「煉油利差進入主升段」，台塑化當受益，加上數個亞洲國家預計關閉86.2萬桶/日煉油產能，也將使台塑化可取得更多外銷機會，後續營運不看淡。

隨著疫苗普及施打，全球疫情緩解，新加坡煉油利差已自2020年8月谷底的每桶-0.1美元回升至今年9月的每桶美元2.2美元，今年10月以來，煉油利差進一步回升至每桶4.9美元，在冬季旺季需求，加上OPEC增產有限下，法人看好，第四季到明年的第二季期間煉油利差將逐步擴大至8美元/桶，「煉油利差進入主升段」。

在布蘭特油價高於80美元時，東北亞各國政府為穩定民生物價，通常啟動國內汽柴油零售價管制，壓縮煉油廠的煉油利差，並進一步限縮原油需求。在台灣市場，政府要求零售價維持亞洲鄰近國家最低價，且汽油價格高於30元/公升時，吸收25%漲幅，已促使煉油廠在10月吸收每桶7美元漲幅。

台塑化進口的為杜拜原油，自杜拜至麥寮港時間約4個月，故短線的油價波動所帶來的利差，將對營運注入動能，台塑化享有原油在途與廠內的低價庫存利益。

法人認為，本波景氣循環中，台塑化(6505)等東北亞煉油廠將可成功在80美元時持續擴大煉油利差，主要動力包括天然氣供給緊俏造成歐洲煉油廠的加氫成本提高，同時，台塑化的氫氣工廠採煤、LPG及石油腦為原料，加氫成本較為僵固，可透過外銷賺取區域價差；再者，台塑化的汽油、柴油、航空燃油的內銷比重僅39%、11%、1%；另外，澳洲、菲律賓、日本、新加坡預計關閉86.2萬桶/日煉油產能，使台塑化可取得更多外銷機會。

由於台塑、南亞、台化也均有持股台塑化，故台塑化的營運走揚，其他台塑三寶也將順勢受惠。