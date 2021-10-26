台灣民意基金會提供

蔡英文總統。（本報資料照片）

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於蔡英文總統處理國家大事的方式，五成四基本上贊同，三成五不贊同，贊同者比不贊同者多19.9個百分點。基金會董事長游盈隆表示，蔡執政表現重新獲得明顯過半數公民認可，意味已完全脫離五月疫情風暴所帶來的執政困境。

游盈隆指出，民調詢問，「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：15.5％非常贊同，38.9％還算贊同，21.4％不太贊同，13.1％一點也不贊同，11.1％沒意見、不知道或拒答。

換句話說，五成四基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成五不贊同，十月蔡總統聲望重新躍上5字頭，她的執政表現重新獲得明顯過半數公民的認可，儘管仍有三成五的公民不認可。

游盈隆指出，和上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」54.4％，比上個月 48.6％上升 5.8個百分點，而「總統職務表現不贊同率」34.5％，比上個月下降8個百分點；這一來一往，使得贊同者與不贊同者相差19.9個百分點，「這不能不說是一個令人驚奇的轉變」。

他說，整體來看，這意味著蔡英文總統不但已經脫離五月疫情風暴所帶來的負面衝擊與影響，而且已重新贏回絕大多數民意的支持。

造成蔡英文總統聲望峰迴路轉，迅速脫離五個月的低潮，游盈隆歸納出四大因素：

第一，優異的防疫表現。五月疫情風暴前後半年，已宣告結束，確診與死亡人數近期已雙雙降低到個位數或歸零。疫情指揮中心即將宣佈調降為一級警戒，大幅鬆綁各項管制措施；政府防疫表現，相對於世界主要國家，受到人民高度肯定，自然也有助於蔡總統聲望的提高。

第二，及時修正原本問題叢生的疫苗政策。如果六月中蔡總統仍堅持錯誤的政策，執意等待國產疫苗量產，讓全國人民希望落空，歷史將會改寫，此刻她的總統聲望恐怕早已一落千丈，不知伊於胡底了。

第三，政府花大錢，每人五千元的五倍券起大作用。這一政策措施儘管外界仍有批評聲音，但根據官方統計，截至10月18日有超過一千八百萬人領取五倍券，各部會加碼券有多項皆超過一千萬人登記，形成另類「全民遊戲」，顯示社會大眾給予正面肯定。由此形成的整體社會氛圍對蔡蘇民望自然大有助益。

第四，「辣台妹」重出江湖。今年雙十國慶蔡總統的演說看來是有備而來的，先撇開其他內容不談，她非常罕見地直稱對岸「中國」，並提「四個堅持」，首次強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，讓許多民進黨支持者，尤其是年輕人，感覺「辣台妹」又回來了。

游盈隆分析，整體而言，這次蔡總統能迅速脫離可能到來的「第三次執政困境」的主要原因是政治學習能力還在，沒有重蹈過去覆轍。這次的執政困境，開始是2021年6月，但只維持一個月，就慢慢脫離執政困境了。主要原因就是，她已領悟到如何迅速走出執政困境的方法。一言以蔽之，就是「毒蛇蟄手，壯士斷腕」，斷然修正可能禍國殃民的錯誤疫苗政策。

不過游盈隆也質疑這樣的好景能維持多久？距離年底四項公投不到兩個月，她和她的執政團隊能不能通過年底這四項公投嚴酷的考驗？是接下來觀察的重點。而兩岸關係空前緊繃，爆發軍事衝突可能性升高，已引起世界主要國家高度關注，是近期另一個觀察的重點。