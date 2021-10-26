美國投資銀行雷曼兄弟因債信違約而破產，直接引爆2008年的全球金融海嘯，現在大陸房地產龍頭恒大集團出現債務危機，衝擊波涵蓋大陸，甚至是全球。

《華爾街日報》引述高盛(Goldman Sachs)的數據顯示，房地產開發商在中國的國際高收益債券市場上占絕對主導地位，占該市場1970億美元未償債務總額的80%左右。一旦恒大的債務違約無法即時解決，勢必重擊大陸金融系統，並波及國際金融市場。

《華爾街日報》25日以「恒大危機蔓延，中國開發商違約情況加劇」為題指出，隨著中國房地產市場不景氣，中國房地產開發商的美元債券違約率迅速上升，未來幾個月這個陷入困境的行業將有大批債務到期，違約問題可能還會惡化。

為了安撫外界質疑，中國恒大集團24日透過微信帳號發布聲明稱，已恢復深圳、東莞、江門、汕尾、珠海，以及中山等6地 10多個項目的開發工作，並且復工進度正有序地進行中。

恒大上週五（21日）也支付了8350萬美元的債務利息，但路透10月1日的報導稱，目前恒大集團的債務高達3050億美元（新台幣約8.5兆元）。

恒大債務雖大，但也只是大陸房地產企業債務的冰山一角。據野村控股（Nomura Holdings）經濟學家表示，隨著中國進入房市興盛的最後階段，開發商正面臨一份驚人的帳單，總額超過5兆美元的債務，這筆債務幾乎是2016年底的2倍，更超過全球第3大經濟體日本去年整體經濟產出。

全球金融市場也將面對恒大債信危機的衝擊，大約2/5的大陸房產開發商的國際債券都出現無法即時給付的狀況。

野村預估，截至今年6月，中國開發商的債務已達5.2兆美元（約新台幣147.1兆）；債務結構中最高比例為銀行貸款占46％，債券市場則大約佔10％，包括相當於 2170億美元（約新台幣6.1兆）的美元債券，其中許多是垃圾債券。

大陸房地產的動盪也影響大陸今年的經濟表現。根據大陸國家統計局最近統計，今年前三季，大陸全國固定資產投資（不含農戶）年增7.3%，但卻是從1、2月的高點35%逐月下滑；房地產開發投資的下滑速度更快，前三季年增8.8%，也是從1、2月的高點38.3%逐月下滑。

影響所及，大陸第3季經濟成長年增4.9%，遠低於第2季的7.9%及第1季的18.3%，也是呈現逐季下滑的態勢。