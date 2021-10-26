家住台中一名童姓女子，日前聯繫不到在新竹租屋的胞弟，請警方聯絡房東開門後，發現弟弟倒臥在浴室不醒人事，結果消防人員獲報到場，摸完胞弟的脈搏就判斷「已經死亡」，傷心之餘只好請葬儀社來搬運遺體，不料卻發現胞弟還有呼吸心跳，趕緊送醫搶救，但病情仍然不樂觀，童女事後氣得表示，都是消防員誤判，才讓弟弟延誤3小時就醫，發生這種事真的太離譜。

據了解，童女21日晚上9點聯絡不上胞弟，最後透過警方找到房東，敲門多時沒人回應，開門後發現弟弟臉部朝下倒臥在浴室，消防人員到場摸完男子的脈搏，因無呼吸心跳，就告訴警方人已經死了，未作任何救護動作，童女接獲通知，立即從台中趕到新竹，到場時弟弟還趴在地上，但現場人員提醒她不能觸碰，沒想到葬儀社人員前來搬運遺體時，竟然發現弟弟還有呼吸心跳，才立刻送醫急救。

據「自由時報」報導，童男到院時的昏迷指數「3」，院方緊急進行腦部手術搶救，目前病情仍不樂觀，仍在加護病房打強心針。

童女認為，如果消防人員當時發現弟弟還有呼吸心跳，並在第一時間搶救，說不是弟弟的情況不會這麼差，卻因為誤判，延誤了3個小時就醫。

對此，新竹縣消防局長孫福佑表示，當時新工分隊3名隊員，發現童男躺在浴室，頸動脈無跳動、呼吸停止，小臂也僵硬無法拉動，才依過去經驗判斷已死亡多時，針對此疏失會深切檢討，要求落實救護評估流程。