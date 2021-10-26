醫福會執行長王必勝陷緋聞爭議，引起民眾關注，被譽為「防疫英雄」的他，自疫情爆發以來，在台灣本土群聚的危機事件中，從部立桃園醫院院內感染、苗栗京元電廠移工群聚、北農市場群聚、Delta變異株攻進屏東到新北幼兒園群聚，通通都能見到他的身影，也讓他成為民眾心中的超級救援隊，只要他出馬，最後疫情都會順利解決。

2021年1月衛生福利部桃園醫院發生院內感染，醫護人員、病人、家屬與看護共21人確診，醫福會執行長王必勝1月18日首次領命進駐到醫院、成立前進指揮所，與多名專家一起釐清桃園醫院當時SOP的漏洞，歷時21天後醫院清零、危機成功解除。

後來苗栗京元電廠爆群聚，上千名員工被安排採檢，確診個案連環爆，王必勝在6月4日領命進駐前進指揮所，協助縣府處理防疫相關事宜，經過10多天的努力，這起移工群聚逐漸穩定，首次出現零確診的好消息，前進指揮所也功成身退。

今年6月底屏東爆出Delta群聚，一對祖孫自秘魯返台確診，傳染給同村的人，最後確認是Delta變異株，王必勝也前往坊山前進指揮所協助，與屏東縣府攜手合作，最終成功擋住Delta在台灣本土傳播開來的危機。

緊接著台北市在7月爆發北農與環南市場群聚案件，王必勝再度被派往前進指揮所協助，但卻屢遭台北市長柯文哲嗆沒貢獻，引起各界關注，最後柯文哲認錯，稱自己應當感恩並檢討個人修養。而北農群聚案的危機也在中央與地方的合作下順利解決。

最後在今年9月爆發新北幼兒園群聚，疫情一度蔓延到板橋某社區大樓，一時之間人心惶惶，雖然最後沒有設立前進指揮所，但由於當地屬於疫情熱區，指揮中心安排該社區民眾接種疫苗的期間，王必勝也曾到當地視察打疫苗的狀況。

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣本土多次面臨群聚感染的危機，每次事件幾乎都可見到王必勝的身影，也讓他成為民眾心目中的超級救援隊，獲得「防疫英雄」的美名，只要疫情爆發有他進駐當地的消息，不少人都會感嘆地說「這樣就放心了！」