大陸央媒《經濟日報》26日報導分析，當前大陸「菜比肉貴」，原因之一是毛豬價格周期性下跌遭遇蔬菜供應短暫性不暢。菜價波動的背後，是大生產、大流通、大市場的格局。近年來大陸蔬菜價格總體呈穩中略升態勢。總體看，既要考慮民眾需求，實現調得進、供得上、不斷檔，又要關注農民增收，真正實現「囤菜於田」「存肉於欄」。

近期，大陸多地出現「菜比肉貴」現象。在同一個超市，出現了1斤（市斤，500公克）菠菜的錢可以買2斤豬肉或3斤雞肉的情況，成為很多網友關注的一個熱點。

據報導，本輪漲價最貴時每斤菠菜價格高達17.6元（人民幣，下同）。而在今年4月，一則「農民夫妻一車千斤菠菜賣了15元」的短視訊卻在網路刷屏。彼時，究其原因，是個別品種農產品滯銷關乎區域性、結構性、季節性等因素，暫時生產過剩。僅過了半年時間，同一種菜品價格竟有如此大的變化，雖是區域性個例，但依然值得人思考。

報導分析，就事論事，當前的「菜比肉貴」，原因之一是毛豬價格周期性下跌遭遇蔬菜供應短暫性不暢。一方面，不良天氣對菜價的影響有短暫的滯後性。由於前期連續陰雨，很多主產地發生澇災，導致產量縮減，採摘不便、運輸成本增高，終端價格普漲。另一方面，今年1月份開始，豬肉價格連續回落。10月份第2周集貿市場豬肉均價為每斤10.5元，比1月份下降60.8％，很多地方甚至不到8元。

菜價比肉價低，這是大陸很多人習以為常的事情。其實，在不少發達國家，蔬菜普遍比肉貴。近年來，大陸部分蔬菜在特定時段裡價格也比肉貴，一些高端品種常年比肉貴。與糧食等大宗農產品不同，蔬菜等鮮活農產品高度市場化，價格波動頻繁，以天計並不誇張。與毛豬、肉雞等規模養殖業相比，蔬菜生產易受季節因素和極端天氣影響，因短暫的供應減少造成價格上漲並不奇怪。

報導表示，毛豬和蔬菜各有其價格規律。隨著毛豬價格的下跌，大陸養豬場戶虧損面達76.7％。而部分蔬菜價格變高的背後，則是短暫上漲的生產流通成本。對此，也無須過慮，高菜價會促使蔬菜供應增加，低肉價已擠出落後的養殖產能。蔬菜生產周期短、產能恢復特別快，價格機制可以充分發揮對區域和品種的引導作用，值得注意的是，很多地方菜價已在下降。有關部門已發布毛豬產能過剩預警，鼓勵養殖場戶加快淘汰低產母豬，順勢出欄肥豬，使產能盡快回歸合理水準。

「菜比肉貴」之下，有兩個細節值得注意。一是不同蔬菜的漲幅不同、差距顯著。以菠菜為代表的綠葉菜價格能漲數倍，同時，也有很多蔬菜特別是耐儲運類的價格幾乎原地不動。二是不同城市的漲幅不同，有的城市菠菜一斤15元，有的城市7、8元，還有的4、5元就能買到。這啟示大家，蔬菜保供穩價，要緊盯百姓生活最常見的當家菜，以北方大中城市的冷季時段為重點。

報導指出，菜價波動的背後，是大生產、大流通、大市場的格局。曾幾何時，北方城市冬季吃菜難、選擇少。隨著蔬菜大棚的興起和「菜籃子」工程的實施，蔬菜產業多次轉型，種類不斷豐富，布局和流通逐步優化。總體看，大陸蔬菜供應有充分保障，總產量和人均占有量多年位列世界第一，並遙遙領先。相比別的國家，中國人可以用很低的價格吃上種類更豐富的蔬菜。

雖然大陸蔬菜產業競爭力居世界前列，但近年來自身也面臨成本上升的壓力。相比糧食，蔬菜生產機械化率依然較低，從種到收比較費工費時。隨著城鎮化加快，農村青壯年勞動力短缺且薪資上升，土地流轉費用上漲，這都是剛性成本。加之消費者需求日益高端化，新奇特優品種比例擴大。所以，近年來蔬菜價格總體呈穩中略升態勢。