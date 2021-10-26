大陸內蒙古衛健委網站26日消息，25日7時至10月26日8時，內蒙古自治區報告新增本土確診病例36例（鄂爾多斯市伊金霍洛旗1例，阿拉善盟額濟納旗35例）。

新增確診病例具體情況如下：

病例1：為10月25日鄂爾多斯市伊金霍洛旗報告的核酸陽性，經覆核呈陽性，經專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例。

病例2至病例30：均在額濟納旗全員核酸篩查中發現陽性，經覆核呈陽性，經專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例。

病例31至病例33：均在額濟納旗集中隔離人員核酸檢測中發現核酸陽性，經覆核呈陽性，經專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例。

病例34、病例35：均在額濟納旗主動報告人員篩查中發現核酸陽性，經覆核呈陽性，經專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例。

病例36：在額濟納旗主動就診時核酸檢測發現陽性，經覆核呈陽性，經專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例。

目前，上述人員已轉運至定點醫院隔離治療，相關流調、排查等工作正在進行中。

截至2021年10月26日8時，內蒙古自治區現有境外輸入確診病例4例、疑似病例1例，本土確診病例98例（呼和浩特市土左旗2例、新城區1例，錫林郭勒盟二連浩特市15例，鄂爾多斯市伊金霍洛旗1例，阿拉善盟額濟納旗78例、阿拉善左旗1例）、疑似病例1例（在呼和浩特市賽罕區），均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者均在指定場所集中隔離醫學觀察，嚴防疫情擴散蔓延。