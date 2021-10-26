綠委黃國書17日在臉書po文承認自己曾當過線民後，今（26日）在臉書首度打破沉默，發文表示，請別再說他勇敢，重新打開過往的這段錯誤難堪，他真的很抱歉，自己依然憎惡著當時自己的不夠勇敢。

黃國書今（26日）在臉書發文指出，當自己家路旁有支監視器，或正在記錄著他生活的日常。自己出門時，偶而會抬頭望了一眼 ；也會想著，它為什麼被設置在那？若它有自由意志，它又會願意被安裝在那嗎？黃稱，「在久遠的那段歴史節點裡，我也曾經作為監視器般，工具性的存在著」！

重新打開過往的這段錯誤難堪，黃國書再度直言，真的很抱歉，自己依然憎惡著當時自己的不夠勇敢。他一時的怯弱舆恐懼戰勝脆弱的心理素質，於是他從此被掌握利用陷入無間，而不能自己。自己羨慕有些同志有著堅強的人格特質，在那個衝撞的年代，義無反顧 勇往直前，所以他深自懊悔、反省 ，也認為他在完成階段性選民的付託之後，因為自己的污點，不再有資格，與大家同行。

黃國書指出，自己從政以來，兢兢業業，加倍努力，但這無法也不應該抵銷過去的錯誤。隨著自己的成長和投入公眾事務，更加學習也認識到自己過往曾經作為黨國工具的不正義和傷害 ，所以應該負起責任。

面對許多的批評指教，黃國書表示，自己再次致上深深的歉意，他沒有資格為自己辯解，會繼續反省，並在剩餘有限的時間裡，加倍認真，完成各項工作努力彌補。

黃國書感性說，也有許多送暖的支持者朋友同志，尤其是他敬重的柯總召，你們的鼓勵鞭策，自己非常感謝也感羞愧；感謝在此刻不離不棄的溫暖支撐，但請別再說他勇敢，因為這恰恰是過去到現在，自己最欠缺的！

至於未來，黃國書稱，自己在公眾事務上，只有義務，沒有權利；並在離開之後，奉獻公益，繼續找尋自我救贖之路，或許這是他所僅有能回報大家的，而時間會檢驗著。