在本土劇圈發展有成的男星江俊翰，先前2度涉毒，又被前男友P男指控多人運動及涉毒，江俊翰因此公布檢驗報告自清，並且公開出櫃「身為同志我沒錯」，反指前男友是恐怖情人，雖然外界非常支持他，但演藝工作仍難免受到影響，而江俊翰繼昨天丟震撼彈說出「是時候該走了吧」，之後他又更新了近況，再度引發熱議。

江俊翰經歷重重風波與打擊，昨天突然po出人在月台的照片，表示「每天都不斷的告訴真正的我，是時候該走了吧」，覺得已經準備好要面對每一個不管認識還是不認識自己的人，「這是我自己的人生，沒有人有資格給我一個眉批或替我下結論」，照片中的他像是要出遠門，加上這些文字，讓眾人相當擔心他的身心狀態。

昨晚間(10/25)他又po文，原來是到花東沿海走走，他貼出一張自己在花東沿海公路車道圍欄邊的照片，看著海沉思，不禁低著頭、含著淚問自己：「你憑什麼讓這麼多的陌生人為你加油……，你到底憑什麼？」，覺得如果連自己都無法放過自己，「那麼這些幫你加油的好友或陌生人，又為何要浪費時間，留言寫下一字一句令你看了感動流淚的話，以為你會好好的振作起來…」。

江俊翰對自己喊話，希望能夠勇敢地抬頭挺胸，將腰桿打直了振作，認為所需不是誰來幫忙加油、鼓勵，「你所需要的其實是，你到底為了你自己，真正認真努力的做過些什麼」，因此拜託大家從今起「請別再為我加油了，好嗎？」，理由是他早該為眾人展現「那個願意無所畏懼，勇敢繼續向前，那個真正的我」。

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