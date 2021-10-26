基進黨立委陳柏惟23日遭罷免後，綠營及其支持者出現檢討《選罷法》的聲音，引發各界熱議。國民黨青年團前團長、現台北市議員李柏毅辦公室主任田方倫表示，他強烈支持民進黨修正《選罷法》，至於該怎麼修他也都想好了，乾脆將《選罷法》第75條改為「就職未滿一年者或具有民主進步黨黨籍者，不得罷免」，這樣就能讓民進黨愛怎麼玩就怎麼玩。此言獲熱烈迴響，更有大批網友直呼好笑。

田方倫25日在臉書發文直言：「強烈建議 民主進步黨修正公職人員選舉罷免法，要如何修法符合民進黨的期待，我都想好了。」

田方倫指出，現行《選罷法》規定，「1、公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者，不得罷免。2、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉之當選人，不適用罷免之規定」。他建議，乾脆就將法規改為，「公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者或具有民主進步黨黨籍者，不得罷免」，如此一來，就能讓民進黨「愛怎麼玩就怎麼玩！」田並強調自己是在反串，因為民進黨的雙標已讓民主開倒車。

此文討論熱烈，網友紛紛留言：「我快笑死了」、「這提議讚！綠營說不定會很開心呢」、「輸不起的人，使用的手段」、「輸不起的莊家」、「這樣在綠色才算民主」、「反正民不民主都是民進黨說得算」、「罷韓就民主，罷陳就惡罷」、「報復性罷免，變成報應性罷免，哈哈哈」、「為什麼國民黨不試試看真的這樣提案？看看民進黨敢不敢投同意票？」