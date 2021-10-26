日前民進黨前黨主席施明德被動證實創黨主席江鵬堅是調查員，政壇大震撼，連日引發兩方人馬；施明德今表示，「你們這些人到底在怕什麼？怕『被告白』嗎？」

施明德說，「 椪柑（江鵬堅）！我告訴你，我會為你賦予我如此沈重的最後私人任務，奮戰到底的」。

施明德今在臉書指出，這幾天他替江鵬堅感到悲哀。生前那麼誠懇的人性懺悔，替自己的生命譜寫了最後一首高貴的詩篇，足成後人的典範。現在卻被一群無力跟上其腳步的人，沒有人格高度或想繼續混跡政壇的人所踐踏。美其名是替江先生「伸張正義」，其實是想維護自己的利益。

他說，這幾天聽到、看到那些發言一再改變，甚至自相矛盾的「辯解」、「反證」，他真的難過極了。多年來，民進黨人不是最喜歡抨擊國民黨的邪惡罪行，就是到處佈建殘害忠良的特務統治嗎？如今，有人告白了，為什麼一堆人跳出來，用盡洪荒之力尋找各種理由、籍口，強調：「他不是！他也不是！難道數十年來，你們都錯怪國民黨了嗎？那，以後就不要再指責國民黨是特務恐怖統治」。

施明德說，「你們這些人到底在怕什麼？怕『被告白』嗎？你們的行徑反常到令人無法了解」。更彷佛在說，民進黨裡只有一個來路不明的臥底爪耙仔黃國書？果真如此，以後就不要再以台灣有恐怖統治時代訴求選民，攫取選票。「那以後你們真該改稱國民黨是人格黨。而民進黨改名修女黨」。

他說，因為極端純潔，只有一個黃國書是「可敬的爪耙子」（民進黨立委之語）。「你們的荒謬，讓活在恐怖統治下的人們，無言以對」。

他回憶「菊之鄕」那一夜，「椪柑難道是你瘋了嗎 ？死前證明不是每一個特務、調查員都是陰險的背德者；還是你太智慧了，竟然設計在死後二十多年，才讓人驚覺你的高尚人格？沒有那次告白，你就會如你說的：『鴨蛋再密也有縫』。當那天被折穿了，你就會如黃國書一般⋯⋯」。

他說，江鵬堅是那個時代跟他一樣，都決定為建立一個公義的台灣而奮鬥的人。只是起步點不同，最後江竟然戱劇性地走到「台灣」這邊！

他提到，「那些披著替你「伸張正義」外衣的燕雀，焉知鴻鵠之志」；他人生極少數後悔的幾件事之一就是，有一段日子，民進黨立委管碧玲與許陽明夫婦再三來遊說他，幫兩人的朋友陳儀深向中央研究院院長李遠哲關說，因為陳儀深研究成績不彰，面臨不被續聘的危機。

他說，不認識李遠哲。但夫婦倆說：「你不認識李院長，但李院長認識你，你去一定有用。」

他說，「我坦誠，我是被許陽明夫婦誠懇的訴說，去拜會了李遠哲，雙方談話非常愉快，那是我們的第一次見面。陳儀深也因此才能夠繼續留在中研院」。而後他對陳儀深在政治上、學術研究的態度以及論述方式，非常不以為然。

他指出，陳翠蓮教授曾到基金會來，擬訪談美麗島事件。知道是陳儀深主持的，他說，「拘歉，我拒絕是因為他，不是因為妳。」他說，「我承認還是會被善于營鑽的巧言者所騙」。

他說，幾年前李勝峯前立法委員在一次餐聚親口跟他說，「陳儀深是當年他在政大的反台獨『三劍客』，他們感情好到像是穿同一條褲子的兄弟。李勝峰說：到底那一個陳儀深，才是真正的陳儀深？」

他認為，在特務統治的威脅、利誘下，有些人就會變成「到底那一個我，才是真正的我」？「陳儀深如此，謝長廷如此，朱高正如此⋯⋯」。

他肯定前國史館館長張炎憲說，張在2001年出版江鵬堅返還的史料，並如實記載，張炎憲的做法就是轉型正義正確的開頭，唯一能讓真相水露石出的走法。