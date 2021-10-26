台中市府實踐「青秀台中」政策，培育青年學子創新創業，邀集東海大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、靜宜大學、嶺東科技大學、建國科技大學及中興大學等8所大學成立「台中市創新創業育苗資源共享平台」，25日舉行結業式，分享一年來精彩成果並頒獎肯定競賽勝出的青創團隊。

台中市府實踐「青秀台中」政策，培育青年學子創新創業，邀集8所大學成立「台中市創新創業育苗資源共享平台」，25日舉行結業式，分享一年來精彩成果並頒獎肯定競賽勝出的青創團隊。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊指出，透過平台串聯中部大學，共享校際資源，讓青年學子在創意爆炸的學生時期就能獲得工策會、經發局及勞工局等市府單位的協助，感謝8所大學老師、學生以及業界先進參與投入，讓平台計畫成果豐碩。

台中市府實踐「青秀台中」政策，培育青年學子創新創業，邀集8所大學成立「台中市創新創業育苗資源共享平台」，25日舉行結業式，分享一年來精彩成果並頒獎肯定競賽勝出的青創團隊。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

國立大學聯盟的國立彰化師範大學、國立虎尾科技大學、國立台灣體育運動大學、國立暨南大學、國立雲林科技大學共5所大學也到場表態願意加入，共創中部堅強青創生態圈。

勞工局長張大春強調，市府全力支持青年創業，台中青創基地包含審計新村和光復新村都配合工策會提供年輕人創業場域，給予租金補貼等協助，透過工策會、勞工局及經發局協助有意創業的年輕人找到資源。

另市長盧秀燕上任後積極整理台中市州廳等古蹟，其中自由路至三民路一段的古蹟也將朝向提供青創場域方向規劃。

經發局副局長李逸安表示，市府日前舉行的瘋創業嘉年華圓滿落幕，展現創業成果，呼應創新創業育苗平台計畫，該計畫結合校際資源，局處間更是分進合擊，如經發局提供青創夢想家，媒合青創及業界資源，未來會持續全力支持青創領域。

國立中興大學前副校長王精文感謝市府鼎力協助，結合大學和政府資源，讓台中市在創業領域充滿希望，培養學生的創新能力並降低產學落差，讓參與團隊獲得跨域整合的能力，並結合業師讓商機和創意人才能被看見，肯定透過跨域合作創造利多和學生們奮鬥的精神。

國立中興大學主任秘書林金賢指出，該計劃年初開設為期4個月創新創業輔導暨實戰課程，提供創業初期須具備的基礎知識，共計招收41位青年學子。

年中因應疫情，「台中創育嘉年華」採線上舉辦，26組優秀學生創業團隊用影片展現創業理念與成果，經20位業界先進與學者評選，並開放網路人氣票選，累計2萬2132人次投票支持，活動後更有企業進一步接洽青睞的團隊，可見台中豐沛的創新創業動能。

工策會進一步說明，邀請榮獲第3屆品牌金舶獎ESG管理績效組的成真社會企業創辦人王國雄分享其企業創新、永續經營的思維理念。並舉辦團隊競賽、展攤市集，分成創新產品類、創新服務類、餐飲服務類、社會新星類。

這場結業式，勞工局長張大春、經發局副局長李逸安、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、國立中興大學前副校長王精文、國立中興大學主任秘書林金賢、8所大專院校計劃負責人、國立大學聯盟學校及業界先進均共襄盛舉。