日本真子公主26日與大學同學小室圭登記結婚，下午記者會變更環節，將以書面回覆媒體事先提供的提問，據悉是因為公主對部份內容感到震驚與焦慮。

日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子內親王今（26）日上午已經與大學同學小室圭登記結婚，下午兩人將在飯店舉行記者會，不過日本宮內廳表示，屆時兩人將不會在記者會上回答媒體事先提交的提問，而是改以書面形式回覆，據悉是因為真子公主對部份問題感到相當驚訝且焦慮。

綜合日本放送協會（NHK）、路透社報導，真子公主與小室圭今日上午登記結婚，日本宮內廳職員代表兩人向地方政府辦理結婚登記，並且已經被受理。

由於婚事備受爭議，真子先前已經決定不舉行皇室婚禮儀式，同時也婉拒在脫離皇室時，皇室所給予上限達1億5250萬日圓（約新台幣3729萬元）的「一時金」，真子婚後將成為民間人士，改名為「小室真子」。

兩人下午將在東京一間飯店舉行記者會，現場約會有50名記者。

根據宮內廳的說法，雖然媒體已經事先遞交提問，依照慣例，小室夫婦應該會在記者會上回覆這些提問，不過小倆口今天將不會在記者會上回應這些問題，而是改以書面形式答覆，並且發表簡短聲明。

官員說，這項決定是在醫生的建議下做成的，因為部份提問將錯誤訊息當成事實，讓公主感到相當震驚及焦慮。

真子與小室圭4年前宣布訂婚後，傳出小室圭的母親有財務糾紛，婚事一延再延，婚事長期備受爭議與批評，讓真子罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder，complex PTSD），出現焦躁、無力、注意力低落等症狀。