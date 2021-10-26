歐盟藥品管理局今天批准讓18歲以上民眾施打莫德納的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗作為追加劑。各界擔憂，在打完前兩劑疫苗後，防護力會下降。

莫德納（Moderna）的Spikevax疫苗是當局放行作為追加劑的第2種疫苗，本月稍早，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech研發的復必泰（Comirnaty）疫苗已獲准作為追加劑之用。

法新社報導，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency EMA）說：「資料顯示，在打完第2劑後的6到8個月，再接種第3劑Spikevax疫苗，能讓抗體濃度下降的成人體內抗體再獲提升。」

總部位於阿姆斯特丹的歐盟藥管局表示，27個會員國的公共衛生組織「考量到當地的疫情狀況，可能會正式建議施打追加劑。」

歐盟藥管局補充道，目前的資料顯示，追加劑副作用與第2劑Spikevax疫苗類似，「正在密切關注追加劑可能引發的心肌炎等極罕見副作用的風險」。

本月稍早，歐盟藥管局批准讓18歲以上者施打復必泰疫苗作為追加劑，並讓免疫系統極弱的人，接種復必泰和Spikevax作為追加劑。