路口慢看停！台中市政府因應10月「交通安全月」全力宣導交通安全，市長盧秀燕並親自上陣，化身為小學生宣導道路安全；盧市長表示，市府相當重視交通安全，希望透過宣導活動將正確觀念傳遞到台中每個角落，將持續加強交通安全教育，讓用路人更安全。

台中市政府響應交通安全月，陸續針對年輕族群、外送員及兒童等，分齡分眾規劃交通安全宣導活動，宣導大型車視野死角及內輪差、路口停讓標線標誌路權認識、防禦性駕駛、「路口慢看停、行人停看聽」等觀念，藉由實地參與體驗，讓每位用路人從小建立正確交通安全知識。

台中市政府相當重視交通安全，並舉辦外送員安全駕駛體驗活動。（台中市政府提供）

台中市道路安全宣導團整合宣導、教育、監理、執法小組各種教育及宣導資源，提供相關道安宣導資料，並持續執行宣導團至民間社團、公司、工廠、村里民活動中心或辦公室、醫療院所、學校、年長者長照機構等辦理道安講習或宣導活動。

日前，台中市政府舉辦了「小小駕駛上路去」兒童交通安全宣導活動，市長盧秀燕戴上黃色小學生帽，與南屯區大墩國小小朋友演出互動式情境劇，教導孩子騎車行經路口慢看停、行人停看聽的觀念。現場佈置模擬道路的行動式交通安全教育園區，盧市長並化身小學生，與孩童們一起過馬路，更一起合跳「路口慢看停」歌曲，氣氛輕鬆歡樂。

盧秀燕表示，交通部相當重視交通安全，因此擴大舉辦交通安全月，市府也非常認同這樣的教育方式，因此全力配合宣導，透過模擬方式，告訴大小朋友正確的交通安全觀念，例如過斑馬線時看到行人號誌燈的綠燈在閃，許多人都認為要趕快過馬路，但其實是提醒已快轉為紅燈，行人應停下腳步，市府將持續加強交安宣導，降低國人死傷，讓用路人更安全。

此外，市府為防止高齡者事故，派員前往銀髮族常駐足的宮廟、共餐據點、樂齡中心等地點宣導交通安全觀念，加強宣導，內容包括行人安全過馬路、行人面向來車靠邊走、汽機車防禦性駕駛、兩段式開車門、避開大型車的視線死角與內輪差範圍、遇車禍處理五步驟等交通安全觀念；還會帶著長輩們參與平安歌謠教唱與九宮格闖關遊戲，讓長輩在輕鬆氛圍下學習新知、加強記憶。

市府說明，隨著長輩們年齡增長、身體機能退化，反應能力較為遲緩，因此事故機率比一般人高，呼籲長輩出門前應穿亮色衣服並著反光配件，並行走於行人穿越道、天橋、地下道等地點；過馬路時舉手通過讓駕駛人注意，並揮手微笑表達感謝，創造友善禮讓文化。