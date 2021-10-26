26日韓國SK hynix公布最新季報結果，同時也預測記憶體晶片需求還會穩健成長。
因新冠疫情趨緩，個人電腦銷售也沒那麼強勁，但韓國半導體第2把交椅SK hynix，因記憶體產品價漲，幫助第3季營業利益，創下2018年以來單季最高。
SK hynix指出，儘管最近全球供應鏈斷鏈問題尚未解決，但從自己強勁的最新季報來看，半導體記憶體產品還是會保持成長力道。
知名客戶包括蘋果等國際大廠的SK hynix，7月至9月的營業利益增至4.2兆韓元，約36億美元，高於2020年同期的1.3兆韓元。同時，也創自2018年第4季以來單季最高，略高於市場預估值4.1兆韓元。至於營收則年增45%，達11.8兆韓元並創新高紀錄。
股價方面，SK hynix在2020年底至10月中旬期間下修幅度達24%，當時是因為市場對記憶體售價有雜音，並認為高點將至。不過，最近幾天股價略有反彈，26日盤中時，SK hynix一度出現3%漲幅。
產業分析師指出，近期記憶體業者股票遭拋售，是因為經過2018年的大周期整理過，市場有所顧忌擔心又會被套，所以才紛紛出脫持股。
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