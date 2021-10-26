美股消息面：

1.高盛預期，美國塞港問題可能無法在2021年底前解決。因此，貨物短缺與物價上升議題還會延燒至2022年。

2.美元匯價盤中曾貶至一個月新低，但美元指數最後漲0.2%，收93.83點。

3.國際金價繼上周反彈後，繼續漲破1800美元，並創下6周新高。紐約12月期金收漲10.5美元或0.6%，每盎司為1806.8美元，收在9月14日以來最高，上周漲幅累計為1.6%。至於現貨金價也升0.8%，每盎司收1805.9美元。

4.全球油市供給短缺持續，紐約期油再創7年新高，尾盤則持平。高盛看好布蘭特油價前景，預估上看90美元。紐約期油一度見85.41美元，是2014年10月以來首度超過85美元大關，收市時持平，每桶為83.76美元。倫敦布蘭特期油收漲46美分或0.54%，每桶為85.99美元。

5.比特幣目前在63054.31美元附近，上漲2.03%。