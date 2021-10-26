新華社報導， 10月26日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長葉倫舉行視訊通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交流。雙方認為，世界經濟復甦正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要。中方表達了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持溝通。

據了解，劉鶴甫於10月9日上午，與美貿易代表戴琪舉行視訊通話。雙方進行了務實、坦誠、建設性的交流，討論了三個方面的問題：一是中美經貿關係對兩國和世界都非常重要，應該加強雙邊經貿往來與合作。二是雙方就中美經貿協定的實施情況交換了意見。三是雙方表達了各自的核心關切，同意通過協商解決彼此合理關切。

中方就取消加征關稅和制裁進行了交涉，就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明了立場。雙方同意本著平等和相互尊重的態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復蘇創造良好條件。